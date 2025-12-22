Rooney incorona Rice: "Giusto per prendere il posto da capitano di Kane nell'Inghilterra"

Wayne Rooney ha parlato. L’ex iconico attaccante del Manchester United, da 51 gol in 109 presenze con la maglia dell’Inghilterra, si è ritagliato un momento per elogiare Declan Rice. Il centrocampista dell’Arsenal è stato definito un "futuro capitano" della Nazionale dei Tre Leoni, dopo aver visto il 26enne aiutare i Gunners a tornare in testa alla Premier League grazie alla vittoria di misura sull’Everton.

E lo dice chi ha capitanato l’Inghilterra per tre anni, dal 2014 al 2017, dopo aver assistito dal vivo al successo dell'Arsenal di Arteta. Rice, che ha collezionato 72 presenze con la nazionale maggiore, ha già indossato due volte la fascia da capitano della Nazionale inglese in assenza dell’attuale leader Harry Kane. Ma Rooney ha le idee chiare: "Per me è lui quello che probabilmente sta aspettando che Harry appenda gli scarpini a un certo punto", ha detto l'ex United nell’ultimo a BBC Sport.

"Era dappertutto in campo contro l’Everton. Il suo processo decisionale, quando passare il pallone, dove passarlo, con quale piede, la precisione del passaggio... è stato un piacere da guardare", il commento che trasuda ammirazione. "È stato assolutamente incredibile. Apriva le difese centrali, prendeva palla dai difensori centrali, faceva da terzo centrale, e un attimo dopo era in area a cercare il gol", ha aggiunto Rooney. "A volte alcune delle cose che fa sono un po’ sottovalutate", riproponendo il passaggio di testimone nell'Inghilterra. "È quello giusto per prendere il posto di Kane secondo me, per la sua determinazione e la sua personalità. Tutti sembrano volergli bene, chi lo conosce, chi gli è vicino. È insostituibile per l’Inghilterra".