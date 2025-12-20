Liverpool, allarme Isak: infortunio dopo il gol contro il Tottenham

Quello di oggi potrebbe essere ricordato come il gol più amaro della carriera di Alexander Isak. L’attaccante svedese aveva appena portato in vantaggio il Liverpool nella sfida contro il Tottenham quando un episodio ha gelato Anfield e tutto l’ambiente Reds. Subito dopo la rete, Isak è stato vittima di un intervento durissimo da parte di Van de Ven, che lo ha colpito in maniera violenta al ginocchio.

Il numero nove è rimasto a terra dolorante, mostrando fin da subito segnali di grande sofferenza. Lo staff medico è intervenuto immediatamente, ma le sensazioni non sono apparse incoraggianti. Isak è stato costretto a lasciare il campo, sorretto e visibilmente preoccupato, alimentando i timori su un possibile infortunio serio.

L’episodio ha acceso l’allarme in casa Liverpool, che ora attende con apprensione l’esito degli esami strumentali per valutare l’entità del problema al ginocchio. La dinamica dell’azione e la reazione del giocatore fanno temere uno stop lungo, anche se solo gli accertamenti clinici potranno chiarire il quadro definitivo. Per il Liverpool sarebbe una perdita pesantissima: Isak rappresenta uno dei riferimenti offensivi della squadra, capace di unire qualità, velocità e concretezza sotto porta. Il suo gol contro il Tottenham aveva dato slancio e fiducia, ma l’infortunio ha improvvisamente cambiato il volto della serata.

Ora ad Anfield si incrociano le dita. La speranza è che l’allarme rientri e che Isak possa tornare presto a disposizione, evitando un’assenza che rischierebbe di pesare enormemente sugli equilibri e sulle ambizioni stagionali dei Reds.