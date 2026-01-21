Ufficiale Lo Sporting rinforza il suo attacco pescando in Spagna: ecco Faye dal Granada

Lo Sporting rinforza il proprio reparto offensivo con l'esterno offensivo senegalese Souleymane Faye, classe 2003. Il calciatore arriva dal Granada, dove ha messo a segno due reti in 21 presenze in questa stagione. Questo il comunicato del club iberico:

"Il Granada Football Club e lo Sporting Clube de Portugal hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore Souleymane Faye al club di Lisbona.

Faye è arrivato al Granada nel luglio 2025 e da allora ha collezionato 21 presenze, segnando 2 gol e fornendo 5 assist. In precedenza, nel 2022, ha giocato per il Recreativo Granada, collezionando 14 presenze nella Segunda RFEF (Seconda Divisione spagnola).

Granada augura a Faye la migliore fortuna per il suo futuro professionale e personale".