Lopetegui: scartato dal Milan, esonerato dal West Ham. Porta il Qatar ai Mondiali
Il Qatar è la 23ª qualificata ai Mondiali del 2025. La selezione ottiene la seconda qualificazione consecutiva ma se per l'edizione 2022 la partecipazione fu automatica in qualità di paese organizzatore, questa volta - la prima volta - la conquista arriva per meriti sportivi.
Pass strappato in quello che possiamo considerare il derby del Golfo contro gli Emirati Arabi Uniti. Ad Al Rayyan succede tutto nella ripresa con le reti di Khoukhi e Pedro Miguel. Una vittoria che vale il sorpasso in classifica, costringendo gli avversari a giocare un ulteriore turno, contro la perdente di Arabia Saudita-Iraq.
Una serata di gloria per Julen Lopetegui, divenuto ct del Qatar il 1° maggio. Lo spagnolo solamente 4 mesi prima era stato sollevato dall'incarico di allenatore del West Ham mentre nell'estate 2024 fu a un passo dal Milan con dietrofront clamoroso della dirigenza, dopo le proteste dei tifosi.
QUALIFICAZIONI ASIATICHE - QUARTO TURNO - GRUPPO A
Qatar - Emirati Arabi Uniti 2-1
49' Khoukhi (Q), 74' Pedro Miguel (Q), 90' + 8 Adil (E)
CLASSIFICA
Qatar 4
Emirati Arabi Uniti 3
Oman 1