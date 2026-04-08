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Lorient, a fine stagione addio al mister del miracolo: Pantaloni non rinnova il contratto

Lorient, a fine stagione addio al mister del miracolo: Pantaloni non rinnova il contrattoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:51Calcio estero
Michele Pavese

Il Lorient ha ufficializzato la separazione con il proprio allenatore Olivier Pantaloni al termine della stagione. Una decisione maturata da tempo e confermata dallo stesso tecnico corso in un’intervista rilasciata a Ouest-France, prima della nota ufficiale del club.

Non si tratta però di una rottura improvvisa. La dirigenza aveva infatti tentato fino all’ultimo di trattenere l’allenatore, proponendogli un rinnovo biennale subito dopo i cambiamenti societari di metà febbraio. Un’offerta importante, definita dal club come "la più alta mai presentata a un allenatore del Lorient", segno della fiducia nei confronti del lavoro svolto.

Nel comunicato ufficiale, il club ha sottolineato il ruolo centrale di Pantaloni negli ultimi successi: dalla promozione in Ligue 1 fino alla salvezza conquistata in questa stagione con largo anticipo. "Con il suo staff, ha avuto un impatto determinante nei risultati recenti", si legge nella nota, che evidenzia anche "professionalità, impegno e uno spirito unanimemente riconosciuto all’interno della società". Nonostante i numerosi colloqui tra le parti, l’accordo non è stato raggiunto. Il Lorient ha dichiarato di rispettare la scelta dell’allenatore, pur esprimendo rammarico per la sua decisione: "Il club resta ambizioso ma deve anche rispettare determinati equilibri economici. Rispettiamo la posizione di Pantaloni, anche se la rammarichiamo".

La separazione avverrà dunque a fine stagione, ma senza strascichi: il club ha ribadito piena fiducia nel tecnico per guidare la squadra nel finale di campionato.

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