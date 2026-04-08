Tuffo nel passato: da testa calda al Liverpool, l'ex Ekitiké vuole vendicarsi del PSG

Hugo Ekitiké incrocerà il suo passato da avversario questa sera. Il centravanti francese prelevato la scorsa estate dal Liverpool e scaricato dal PSG anni prima, sfiderà proprio la formazione di Luis Enrique nell'andata dei quarti di finale di Champions League al Parco dei Principi. I Reds devono buttarsi alle spalle la brutta eliminazione dalla FA Cup impartita dal Manchester City per 4-0, ennesimo buco nell'acqua di una stagione da dimenticare.

A guidare l'attacco dal primo minuto, senza Salah a sorpresa, ci sarà Ekitiké, un giocatore che ha un conto in sospeso con il PSG. Il giocatore classe 2002 ha militato in passato nel club parigino, senza però riuscire mai a imporsi davvero da prima scelta in attacco. Dopo l'esplosione in Ligue 1 con lo Stade Reims, il club transalpino lo acquistò nel 2022 (inizialmente in prestito) e lo riscattò nel 2023 per 28,5 milioni di euro. All'epoca era considerato uno dei talenti più promettenti al mondo, ma schiacciato dal tridente composto da Mbappé, Messi e Neymar trovò pochissimo spazio.

Solo 33 presenze e 4 gol con i parigini. Già nel febbraio 2024 finì ai margini della rosa del PSG, prestato all'Eintracht Francoforte e poi ceduto definitivamente, là dove esplose in tutto e per tutto. C'è da dire, tuttavia, che Ekitiké non è sempre stato uno stacanovista. Infatti, uno dei suoi allenatori giovanili, Mickael D’Amore, ha rivelato all'AFP: "Non ascoltava molto, si comportava un po' da star. Non era un lavoratore nato, ma dopo essere stato punito ha capito che doveva dare tutto per diventare un professionista".

Archiviato il flop al PSG, con il boom a Francoforte (26 gol e 14 assist in 64 partite), Ekitike ora cerca di prendersi il Liverpool e la Premier League. Questa sera con una motivazione in più di dimostrare il proprio valore. In questa prima stagione difficile per i Reds, lui è uno dei pochi sui quale Slot ha potuto contare con 17 gol e 6 assist.