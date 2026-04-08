"Avrei voglia di non far giocare più alcuni": Benfica, cosa c'è dietro lo sfogo di Mourinho

"Abbiamo finito per perdere il campionato e trovarci in difficoltà per il secondo posto perché abbiamo smesso di dipendere da noi stessi. (...) Devo riflettere bene insieme alla società perché in questo momento avrei voglia di non far giocare più alcuni giocatori". Con questo sfogo José Mourinho ha lasciato tutti attoniti dopo l'1-1 incassato con il Casa Pia nell'ultima partita giocata in Liga Portugal e che ha vanificato le residue speranze del Benfica di lottare ancora per il titolo con il Porto. Rabbia e frustrazione scaturiti non solo dal risultato, ma anche dalla prestazione di alcuni calciatori finiti nel mirino dello Special One.

A Bola, noto quotidiano portoghese, ha provato a fare una ricostruzione della situazione in casa Benfica. Rafa Silva, acquistato a gennaio dal Besiktas, ad esempio preoccupa: Mourinho ha provato a recuperare il giocatore fisicamente e psicologicamente dopo gli attriti con il club turco, ma ha trovato solo 2 gol in 12 partite. Ben poco rispetto a quanto ci si aspettava. Sudakov altra promessa e "scippo" al Napoli la scorsa estate che a sua volta fatica ad affermarsi in Portogallo.

Poi c'è Enzo Barrenechea, una soluzione d'emergenza a centrocampo - Aursnes e Barreiro sono finiti ko per infortunio - che però ha causato il gol del pareggio del Casa Pia lo scorso weekend. Mostrando passività nel recupero difensivo e permettendo a Brito di battere a rete, superando Trubin. E Dodi Lukebakio? Stando ai colleghi portoghesi, rientra spesso nelle critiche ricorrenti di Mou per mancanza di aggressività in attacco e scarsa efficacia in fase di finalizzazione. Meno colpe inflitte ad Alexander Bah per i due punti gettati al vento in campionato, complice il logoramento fisico del terzino danese dopo i fitti impegni con la Nazionale e il poco tempo concesso per recuperare da un infortunio.

Mourinho si è liberato di un peso quando ha confessato di sentirsi incapace di cambiare la mentalità di alcuni giocatori. Eppure il dilemma non si è posto solamente dopo l'ultimo match di Liga Portugal, mentre sono ore di riflessione in casa Benfica per i recenti accaduti e la stagione deludente. Vincitore solamente della Supercoppa di Portogallo.