Golazo di Grillitsch, il Braga è avanti 1-0 al 45': il Betis sbatte su Hornicek e un palo

Il Betis Siviglia si mangia le mani con una traversa di Bartra e una sequela di salvataggi provvidenziali di Hornicek, il primo tempo si chiude sull'1-0 per lo Sporting Braga nel match d'andata dei quarti di Europa League. Tante occasioni da una parte e dall'altra per i beticos di pareggiare e i portoghesi di raddoppiare, alla fine a decidere per il momento è la rete strepitosa di tacco di Grillitsch su sviluppi da calcio d'angolo.

Un golazo dopo appena 5 minuti, poi ci ha pensato il portiere del Braga ad abbassare la saracinesca e impedire al Betis di riportare il match in parità, con un paio di conclusioni velenose di Cucho Hernandez e Fornals mai in gol però. L'occasionissima di Bartra poi su calcio piazzato e il legno preso al minuto 24 hanno permesso ai padroni di casa di mantenere il vantaggio. In attesa della ripresa.

Formazioni ufficiali

Sporting Braga (4-3-3): Hornicek; V.Gomez, Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi; D.Rodrigues, Gorby, Grillitsch; Gabri Martinez, Pau Victor, R.Horta.

Allenatore: Carlos Vicens.

Betis Siviglia (4-3-3): Pau Lopez; Ruibal, Bartra, Natan, Rodriguez; Fidalgo, Amrabat, Marc Roca; Fornals, Cucho Hernandez, Ezzalzouli.

A disposizione: Valles, Adrian, Bellerin, Diego Llorente, Sergi Altimira, Antony, Chimy Avila, Valentin Gomez, Riquelme, Deossa, Pablo Garcia.

Allenatore: Manuel Pellegrini.