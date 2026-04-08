Paredes, esordio con gol in Libertadores: "Sogno fin da bambino. Ci sono riuscito a 31 anni"

Leandro Paredes ha realizzato un altro desiderio con la maglia del Boca Juniors indosso. L'ex centrocampista di Roma e Juventus, tra le altre, ha firmato un gran gol nel debutto vittorioso degli Xeneizes contro l'Universidad Catolica per la prima giornata della fase a gironi della Libertadores 2026. "Avremmo potuto gestire meglio gli ultimi 20 minuti. Finire soffrendo non ci piace. L'importante è che si sia vinto. Abbiamo iniziato con il piede giusto, quindi ora guardiamo avanti", ha esordito l'argentino di 31 anni ai microfoni di ESPN Argentina.

"Giocare la Libertadores con il Boca era uno dei miei sogni fin da bambino e ci sono riuscito solo ora a 31 anni. Il sogno si è avverato, abbiamo vinto, quindi sono felice", l'emozione condivisa da bordo campo, con gli occhi lucidi e un sorriso enorme. Non poteva andare meglio per Paredes, alla prima apparizione assoluta nella competizione e autore di un gol spettacolare dalla distanza per mandare in estasi i tifosi del Boca.

Tutto dopo aver approfittato di un pallone vagante dopo un rinvio errato della difesa avversaria. La prossima partita di Libertadores per l'ex Roma sarà la notte del 15 aprile contro il Barcellona SC alla Bombonera.