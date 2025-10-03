Lutto nel Brentford: scomparso Christopher Ramsey, responsabile dei portieri dell'Academy

Lutto nel mondo Brentford. Dopo una lunga battaglia contro un cancro al colon, nella giornata di oggi è scomparso il responsabile dei portieri dell'accademia Christopher Ramsey. Questa la nota del club inglese:

"Il Brentford Football Club annuncia con dolore la scomparsa di Christopher Ramsey. È mancato mercoledì 1° ottobre dopo una dura lotta contro un cancro al colon.

Chris è entrato a far parte del Brentford nel giugno 2023 come allenatore dei portieri della fase di sviluppo professionale (PDP) dell'accademia, prima di essere promosso a capo dei portieri dell'accademia nel luglio 2024.

Durante il suo periodo con noi, ha svolto un ruolo fondamentale nella ripresa dell'Academy, lavorando a stretto contatto con giocatori e staff per contribuire a stabilire la cultura e gli standard che plasmeranno il futuro del Brentford.

Cresciuto nell'Australia Occidentale, il sogno di lavorare nel calcio professionistico inglese sembrava un mondo lontano per Chris. Ma si è trasferito nel Regno Unito nel 2009 e si è dedicato sia al gioco che all'allenamento. Dalla Chelsea Foundation al Fulham fino al Brentford, la sua storia è stata una storia di instancabile perseveranza, apprendimento e passione per la crescita dei giovani portieri.

A Brentford, Chris è diventato rapidamente molto più di un allenatore. Giocatori e staff parlano di una persona non solo profondamente competente e dedita al suo lavoro, ma anche premurosa, generosa e solidale, che ha costruito relazioni significative con tutti coloro con cui ha lavorato.

Il suo approccio al ruolo di portiere era basato tanto sulla collaborazione e sulla fiducia quanto sulla tecnica, riflettendo la sua umiltà e il rispetto che nutriva per i suoi giocatori.

Non sorprende che Chris abbia lasciato un'impronta così duratura in così poco tempo. La sua influenza sui giovani portieri, sui suoi colleghi e sull'Accademia nel suo complesso non può essere sopravvalutata.

Ha portato con sé non solo competenza, ma anche calore umano, umorismo e una dedizione incrollabile nell'aiutare gli altri ad avere successo.

Durante la sua permanenza al Brentford, ha lavorato con i portieri dalla prima squadra in giù. Ha costruito un solido rapporto con l'allenatore dei portieri della prima squadra, Manu Sotelo, e ha contribuito a far crescere la nostra coorte di portieri della Premier League. Ha fatto in modo che il lavoro svolto per preparare i portieri alla Premier League venisse replicato anche ai più giovani, costruendo un percorso per il futuro.

Il direttore ad interim dell'accademia, Jamie Greenwood, ha dichiarato: "Chris era un grande uomo, che ha lasciato un'impronta indelebile in chiunque lo incontrasse. Il portiere era la sua passione e ha avuto un impatto molto positivo sia sui giocatori che sullo staff.

"Il suo carattere e il suo lavoro continueranno a vivere attraverso i nostri giovani portieri e allenatori."

Il direttore sportivo Phil Giles ha aggiunto: "Chris non solo è stato un'aggiunta importante alla nostra Academy in un momento in cui ci stavamo avvicinando allo status di Categoria 2, ma è stato anche un grande supporto per Manu nella prima squadra.

"I nostri tifosi potrebbero non rendersi conto del lavoro che ha svolto qui e dell'importante ruolo che ha avuto nell'aiutare Mark Flekken, Hákon Valdimarsson e gli altri nostri portieri nelle ultime due stagioni.

"Siamo profondamente addolorati per la sua scomparsa, ma è un momento in cui possiamo anche ricordare e riconoscere un allenatore eccellente, un membro dello staff molto apprezzato e, cosa più importante, una persona fantastica."

Chris sarà ricordato come un allenatore che ha dato tutto ai suoi giocatori, come un collega che ha fatto sentire le persone apprezzate e come un uomo il cui calore e la cui gentilezza traspari in tutto ciò che ha fatto.

Gli renderemo omaggio domenica durante la partita di Premier League contro il Manchester City. Ci sarà una commemorazione prima del calcio d'inizio e i nostri giocatori indosseranno fasce nere al braccio. Saranno presenti molti dei suoi familiari, amici e colleghi.

La sua scomparsa sarà inoltre ricordata con un periodo di silenzio e con la deposizione di omaggi floreali durante le partite della nostra Academy questo fine settimana.

I nostri pensieri sono rivolti ai cari di Chris in questo momento incredibilmente difficile.

Che tu possa riposare in pace, Chris".