Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lutto nel Brentford: scomparso Christopher Ramsey, responsabile dei portieri dell'Academy

Lutto nel Brentford: scomparso Christopher Ramsey, responsabile dei portieri dell'Academy TUTTO mercato WEB
ieri alle 19:27Calcio estero
di Niccolò Righi

Lutto nel mondo Brentford. Dopo una lunga battaglia contro un cancro al colon, nella giornata di oggi è scomparso il responsabile dei portieri dell'accademia Christopher Ramsey. Questa la nota del club inglese:

"Il Brentford Football Club annuncia con dolore la scomparsa di Christopher Ramsey. È mancato mercoledì 1° ottobre dopo una dura lotta contro un cancro al colon.
Chris è entrato a far parte del Brentford nel giugno 2023 come allenatore dei portieri della fase di sviluppo professionale (PDP) dell'accademia, prima di essere promosso a capo dei portieri dell'accademia nel luglio 2024.
Durante il suo periodo con noi, ha svolto un ruolo fondamentale nella ripresa dell'Academy, lavorando a stretto contatto con giocatori e staff per contribuire a stabilire la cultura e gli standard che plasmeranno il futuro del Brentford.

Cresciuto nell'Australia Occidentale, il sogno di lavorare nel calcio professionistico inglese sembrava un mondo lontano per Chris. Ma si è trasferito nel Regno Unito nel 2009 e si è dedicato sia al gioco che all'allenamento. Dalla Chelsea Foundation al Fulham fino al Brentford, la sua storia è stata una storia di instancabile perseveranza, apprendimento e passione per la crescita dei giovani portieri.

A Brentford, Chris è diventato rapidamente molto più di un allenatore. Giocatori e staff parlano di una persona non solo profondamente competente e dedita al suo lavoro, ma anche premurosa, generosa e solidale, che ha costruito relazioni significative con tutti coloro con cui ha lavorato.

Il suo approccio al ruolo di portiere era basato tanto sulla collaborazione e sulla fiducia quanto sulla tecnica, riflettendo la sua umiltà e il rispetto che nutriva per i suoi giocatori.

Non sorprende che Chris abbia lasciato un'impronta così duratura in così poco tempo. La sua influenza sui giovani portieri, sui suoi colleghi e sull'Accademia nel suo complesso non può essere sopravvalutata.

Ha portato con sé non solo competenza, ma anche calore umano, umorismo e una dedizione incrollabile nell'aiutare gli altri ad avere successo.

Durante la sua permanenza al Brentford, ha lavorato con i portieri dalla prima squadra in giù. Ha costruito un solido rapporto con l'allenatore dei portieri della prima squadra, Manu Sotelo, e ha contribuito a far crescere la nostra coorte di portieri della Premier League. Ha fatto in modo che il lavoro svolto per preparare i portieri alla Premier League venisse replicato anche ai più giovani, costruendo un percorso per il futuro.

Il direttore ad interim dell'accademia, Jamie Greenwood, ha dichiarato: "Chris era un grande uomo, che ha lasciato un'impronta indelebile in chiunque lo incontrasse. Il portiere era la sua passione e ha avuto un impatto molto positivo sia sui giocatori che sullo staff.

"Il suo carattere e il suo lavoro continueranno a vivere attraverso i nostri giovani portieri e allenatori."

Il direttore sportivo Phil Giles ha aggiunto: "Chris non solo è stato un'aggiunta importante alla nostra Academy in un momento in cui ci stavamo avvicinando allo status di Categoria 2, ma è stato anche un grande supporto per Manu nella prima squadra.

"I nostri tifosi potrebbero non rendersi conto del lavoro che ha svolto qui e dell'importante ruolo che ha avuto nell'aiutare Mark Flekken, Hákon Valdimarsson e gli altri nostri portieri nelle ultime due stagioni.

"Siamo profondamente addolorati per la sua scomparsa, ma è un momento in cui possiamo anche ricordare e riconoscere un allenatore eccellente, un membro dello staff molto apprezzato e, cosa più importante, una persona fantastica."

Chris sarà ricordato come un allenatore che ha dato tutto ai suoi giocatori, come un collega che ha fatto sentire le persone apprezzate e come un uomo il cui calore e la cui gentilezza traspari in tutto ciò che ha fatto.

Gli renderemo omaggio domenica durante la partita di Premier League contro il Manchester City. Ci sarà una commemorazione prima del calcio d'inizio e i nostri giocatori indosseranno fasce nere al braccio. Saranno presenti molti dei suoi familiari, amici e colleghi.

La sua scomparsa sarà inoltre ricordata con un periodo di silenzio e con la deposizione di omaggi floreali durante le partite della nostra Academy questo fine settimana.

I nostri pensieri sono rivolti ai cari di Chris in questo momento incredibilmente difficile.

Che tu possa riposare in pace, Chris".

Articoli correlati
Brentford-Manchester United, le formazioni ufficiali: Amorim va a caccia di continuità... Brentford-Manchester United, le formazioni ufficiali: Amorim va a caccia di continuità
Chelsea fermato dal Brentford: l'eurorivale del Napoli non va in vetta alla Premier... Chelsea fermato dal Brentford: l'eurorivale del Napoli non va in vetta alla Premier
Newcastle, il contratto di Wissa depositato 30" prima del gong: mancava una firma... Newcastle, il contratto di Wissa depositato 30" prima del gong: mancava una firma
Altre notizie Calcio estero
Tris al Metz, De Zerbi in testa alla Ligue 1 con PSG e Lione: l'Olympique Marsiglia... Tris al Metz, De Zerbi in testa alla Ligue 1 con PSG e Lione: l'Olympique Marsiglia vola
Calciatore inglese usa ChatGPT per contrattare con il nuovo club: il futuro del calciomercato?... Calciatore inglese usa ChatGPT per contrattare con il nuovo club: il futuro del calciomercato?
LaLiga, prima vittoria per il Girona: i catalani resistono in 10 e battono 2-1 il... LaLiga, prima vittoria per il Girona: i catalani resistono in 10 e battono 2-1 il Valencia
Premier, Arsenal momentaneamente in vetta. Amorim respira, lo United vince 2-0 Premier, Arsenal momentaneamente in vetta. Amorim respira, lo United vince 2-0
Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali: Maresca dà fiducia a Garnacho, Chiesa... Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali: Maresca dà fiducia a Garnacho, Chiesa in panchina
Bundesliga, il Bayern può allungare in vetta: finisce 1-1 tra Borussia Dortmund e... Bundesliga, il Bayern può allungare in vetta: finisce 1-1 tra Borussia Dortmund e Lipsia
Benfica nei guai, gruppo decimato da un virus influenzale: domani c'è il Clasico... Benfica nei guai, gruppo decimato da un virus influenzale: domani c'è il Clasico col Porto
Arsenal, Odegaard si ferma: problema al ginocchio, trema anche la Norvegia Arsenal, Odegaard si ferma: problema al ginocchio, trema anche la Norvegia
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
1 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
3 Inter-Cremonese, le probabili formazioni: Dimarco fa spazio a Carlos Augusto
4 Lazio-Torino, le probabili formazioni: Hysaj gioca a destra e c'è il ritorno di Tavares a sinistra
5 Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Lucca e Noa Lang solo a gara in corso
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 All'Olimpico succede di tutto in 103 minuti, alla fine tra Lazio e Torino è 3-3. E Baroni respira
Immagine top news n.1 Sottil fa sorridere Di Francesco: prima vittoria in campionato per il Lecce, Parma ko 0-1
Immagine top news n.2 Juventus, Tudor: "La squadra è in crescita. Bremer e Thuram? Vediamo"
Immagine top news n.3 Convocati Italia: forfait di Zaccagni, al suo posto il ct Gattuso chiama Piccoli della Fiorentina
Immagine top news n.4 Milan, Allegri: "Nessuna rivincita contro la Juve. Tomori a disposizione, Leao in crescita"
Immagine top news n.5 "La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Immagine top news n.6 Serie A, da Vlahovic fino a Dovbyk: tutte le probabili formazioni del 6° turno
Immagine top news n.7 L'antivigilia di Juve-Milan: Tomori recupera ma va in panchina, più Thuram che Bremer
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.2 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.3 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.4 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, de Vrij al 45': "Ci stiamo divertendo tanto, ma non dobbiamo abbassare il ritmo"
Immagine news Serie A n.2 Da Capitan America a capitano del Milan? Pulisic glissa: "Ora va bene così. In futuro…"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 6^ giornata LIVE: Kean sfida Dovbyk, Milan con De Winter
Immagine news Serie A n.4 L'ex Fiorentina Kofi Agyei: "Inizio inspiegabile, ma a Pioli bisogna dare tempo"
Immagine news Serie A n.5 Inter spumeggiante nel segno di Lautaro e Bonny: 2-0 alla Cremonese al 45'
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Ramadani: "Tre punti oggi erano troppo importanti, vogliamo dire grazie ai tifosi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 SudTirol-Empoli, i convocati di Castori: unico assente, El Kaouakibi. Ma il tecnico ne recupera tre
Immagine news Serie B n.2 Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi
Immagine news Serie B n.3 Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Girma dal 1'. Risponde il duo Blesa-Shpendi
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Stroppa raggiante "Tanta roba rifilare un 3-0 alla prima in classifica"
Immagine news Serie B n.5 Modena-Virtus Entella, i convocati di Sottil: sempre out Strizzolo. Non c'è nemmeno Pergreffi
Immagine news Serie B n.6 Carrarese-Juve Stabia, i convocati di Abate: si fermano anche Candellone e Gabrielloni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 8ª giornata - Partono forte Lecco e Crotone dopo i primi 45'. Bene il Campobasso
Immagine news Serie C n.2 Cade la serie di clean sheet dell'Ascoli. I bianconeri subiscono il primo gol dopo otto giornate
Immagine news Serie C n.3 Sampdoria-Pescara, i convocati di Vivarini: non ancora a disposizone Caligara e Tsadjout
Immagine news Serie C n.4 La Torres oltre il risultato. Nel pre gara del 'Vanni Sanna' vengono celebrati i nonni
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "Eravamo in difficoltà numerica, ma abbiamo dato tutto. E battuto il Livorno"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 1ª giornata - Al Napoli basta Floe per battere una big: Fiorentina ko
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 1ª giornata - Subito roboanti e nette vittorie per le attese Inter e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Al via la Serie A Women. La centrocampista dell'Inter Tomaselli è la prima marcatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women al via: subito in campo le 4 big. Inter e Roma aprono all'ora di pranzo
Immagine news Calcio femminile n.5 IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, la lista per la Women's Champions League: ci sono le giovani Ventriglia e Galli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso