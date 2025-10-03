Il Monaco e il Brasile perdono Vanderson: infortunio al bicipite femorale e out 6 settimane

Brutta tegola per il Monaco e per il Brasile di Carlo Ancelotti, che perdono il terzino destro Vanderson. Il difensore brasiliano, infatti, è stato costretto ad uscire in lacrime a metà del primo tempo nella partita pareggiata per 2-2 contro il Manchester City di mercoledì sera in Champions League.

Nonostante si temesse che Vanderson avesse subito un grave infortunio al ginocchio, il tecnico dei francesi Adi Hutter ha fornito un aggiornamento positivo dopo la partita, affermando di credere che il giocatore avesse invece subito un infortunio al bicipite femorale.

Nella giornata di oggi la risonanza magnetica ha confermato le sensazioni dell'allenatore e in conferenza lo stesso Hutter ha confermato lo stop di circa sei settimane. Vanderson, dopo aver saltato anche le gare di settembre del Brasile, non prenderà parte nemmeno alle amichevoli contro Corea del Sud e Giappone.