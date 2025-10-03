Liverpool, Gravenberch suona la carica dopo 2 ko di fila: "Non è bello ma ci riscatteremo"

Dopo aver subito due sconfitte consecutive, il Liverpool è pronto a scendere nuovamente in campo per affrontare il Chelsea a Stamford Bridge, gara in programma sabato 4 ottobre alle ore 18:30. Per analizzare il momento dei Reds ha parlato uno dei giocatori più importanti della squadra, il centrocampista Ryan Gravenberch: "Certo, se una squadra come il Liverpool perde due volte di fila non è bello, ma penso che l'abbiamo analizzata bene e ora il Chelsea ci aspetta. Cercheremo di fare tutto il possibile per vincere la partita".

Sull'inizio di stagione altalenante dei Blues.

"Sappiamo che il Chelsea ha una squadra davvero forte, con giocatori davvero bravi. Sarà una partita dura. E' la prima volta che gioco a Stamford Bridge, non ci ho ancora giocato, quindi non vedo l'ora. Ci prepareremo bene".

Sull'assenza di Alisson.

"Sappiamo che Ali è una grande perdita perché, per me, è il miglior portiere del mondo. Ma sappiamo anche che Giorgi ha già dimostrato le sue qualità. In allenamento è davvero bravo e so che farà davvero bene per noi. Sono felice per lui che farà il suo debutto in Premier League e non vedo l'ora che arrivi".