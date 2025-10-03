Cinque gol in quattro partite: Mbappé è il giocatore di settembre del mese della Liga
Dopo un inizio di stagione a dir poco brillante con la maglia del Real Madrid, Kylian Mbappé ha aggiunto un nuovo riconoscimento alla sua già ricca collezione di premi. L’attaccante francese è stato ufficialmente nominato Giocatore del Mese di settembre nella Liga, un titolo che premia non solo le sue straordinarie qualità tecniche, ma anche l’impatto determinante avuto finora nella sua nuova avventura spagnola.
Il capitano della nazionale francese ha infatti messo a segno prestazioni di altissimo livello. Le cifre parlano da sole: cinque gol messi a segno in campionato nel solo mese di settembre, a cui si aggiunge una splendida tripletta in Champions League, segno che il talento di Bondy sta vivendo un momento di forma eccezionale.
Nonostante la pesante battuta d’arresto subita dal Real Madrid nel derby contro l’Atletico lo scorso fine settimana, Mbappé ha continuato a essere il vero punto di riferimento offensivo della squadra, dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori calciatori al mondo. Un riconoscimento, dunque, più che meritato per il nuovo numero 10 dei Blancos.