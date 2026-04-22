Magath durissimo sulla nomina di Eta: "Uomo o donna non conta, scelta irresponsabile"

All'inizio di aprile, l'Union Berlino ha risposto alla crisi di risultati esonerando Steffen Baumgart e affidando la panchina a Marie-Louise Eta. La nomina rappresenta un momento storico per il calcio mondiale: Eta è infatti la prima donna a ricoprire il ruolo di capo allenatore in Bundesliga e, più in generale, in uno dei cinque maggiori campionati europei. Tuttavia, il suo debutto non è stato dei più semplici, essendosi concluso con una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Wolfsburg.

Magath non le manda a dire: "Scelta irresponsabile"

La scelta del club tedesco ha sollevato un acceso dibattito, alimentato in particolare dalle dure critiche di Felix Magath. Intervenuto a Sky90, l'esperto tecnico ha definito la mossa della società come azzardata: "Sono fondamentalmente dell'opinione che sia negligente, o forse addirittura irresponsabile, affidare una squadra di Bundesliga a un allenatore della Under 19", ha dichiarato il settantaduenne, spostando l'attenzione esclusivamente sul piano del curriculum e dell'esperienza.

Magath ha poi tenuto a precisare che la sua critica non ha nulla a che vedere con il genere, ma con la differenza strutturale tra le categorie: "Che si tratti di una donna o di un uomo è del tutto irrilevante. Non la conosco, così come non conosco altri allenatori delle giovanili, ma dobbiamo renderci conto che la Bundesliga è un mondo completamente diverso rispetto ai campionati U19". Secondo Magath, chi ha lavorato solo con i giovani rischia di essere "travolto" dalle pressioni del calcio professionistico, lasciando a Eta pochissimo tempo per smentire gli scettici.