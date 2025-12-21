United ancora ko e si ferma Bruno Fernandes. Amorim: "Starà fuori qualche gara"

Il Manchester United cade 2-1 contro l'Aston Villa: quinta sconfitta in campionato per i Red Devils, che restano ancorati al settimo posto in Premier League. Come se non bastasse, si è fatto male Bruno Fernandes, uscito al 46' per Lisandro Martinez.

Il tecnico Ruben Amorim ai microfoni della BBC ha dichiarato in merito: ""Bruno ha un infortunio che dobbiamo valutare, penso che non giocherà per alcune partite, ma vedremo. L'anno scorso abbiamo avuto la stessa situazione in questo periodo, quindi non ci ucciderà, ci renderà più forti. I ragazzi hanno fatto bene oggi, e dobbiamo lavorare con i giocatori che abbiamo, senza scuse, e cercare di vincere la prossimo".

Poi l'allenatore portoghese ha commentato la gara dei suoi: "Se guardate tutta la gara, vedete come abbiamo controllato la partita, abbiamo giocato bene, creiamo le nostre occasioni. Poi due azioni di un giocatore hanno deciso la partita. Abbiamo provato a pressare in alto".

Dal punto di vista tattico, giustifica così i gol presi: "Ogni volta che a abbiamo certato di pressare Dibu Martinez, abbiamo lasciato i nostri giocatori all'uno contro uno dietro, perché ovviamente non possiamo bloccare ogni seconda palla dalla transizione, ma abbiamo giocato bene. Penso che la squadra migliore oggi abbia perso".

Infine ha aggiunto: "Osservo la quantità di volte che abbiamo raggiunto l'area di rigore con spazio e tempo in una buona situazione per segnare, non è stato diverso dall'ultima partita. Penso che ci siamo difesi bene oggi contro un'ottima squadra. Abbiamo fatto una buona partita, ma alla fine non importa perché abbiamo perso".