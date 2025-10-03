Man United, Amorim sulle critiche: "Sono normali, non possiamo scappare dai risultati"

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sunderland, parlando così della gara: "Sarà una partita davvero dura, stanno giocando molto bene. Credo che i dettagli stiano cambiando molto la classifica, quindi dobbiamo prestarci attenzione. È una squadra che gioca molto bene, con un sistema di gioco chiaro, un 4-3-3 con molte rotazioni. Saranno fiduciosi e sapranno che siamo sotto pressione. Dobbiamo essere preparati. Sarà una partita dura".

Quanto conta essere costanti?

"Ne abbiamo già parlato, se vedete le sei partite di questa stagione non siamo sempre la stessa squadra nelle piccole cose. Di più nel modo in cui giochiamo. Tutto l'impegno che mettiamo, il massimo impegno in ogni singola cosa. Penso che non sia lo stesso nelle diverse partite. Dobbiamo trovare quell'equilibrio: cambierà tutto per noi".

Cosa si sente di dire sulle critiche che riceve?

"È normale; non possiamo scappare dai risultati. E poi c'è il bagaglio della scorsa stagione. La scorsa stagione non mi interessa in relazione al sistema di gioco; ne abbiamo già parlato. Abbiamo giocato sei partite in questa stagione e ne abbiamo perse tre".

Se arrivasse un ko contro l'Arsenal a causa del sistema di gioco?

"È compito vostro esprimere le vostre opinioni. Il modo in cui subiamo gol, creiamo occasioni, non ha nulla a che fare con il sistema di gioco, questa è la mia opinione. Non sto dicendo che questa squadra farà meglio con un sistema di gioco diverso, non è questo il punto. Il punto è che se guardo le partite che non abbiamo vinto, la cosa più importante quando ho visto la partita non è che abbiamo perso a causa del sistema di gioco. Questa è la mia opinione, poi la gente ha opinioni diverse e va bene così".

Un messaggio da mandare ai tifosi?

"Non è il momento di dire, è il momento di dimostrare. Posso guardare le partite di questa stagione, per me sono completamente diverse, ci sono alcune cose uguali, altre diverse. Ci sono altre cose che non possiamo cambiare. Nelle altre partite non siamo la stessa squadra in alcuni dettagli. Non ho nulla da dire in questo momento. Il mio compito è preparare la squadra".