Real, Bellingham ha anticipato il rientro ma le prestazioni non convincono Xabi Alonso

Il rendimento di Jude Bellingham dopo l’operazione alla spalla sta suscitando qualche preoccupazione al Real Madrid. L’inglese ha anticipato di un mese i tempi stimati per il recupero, ma il rientro non è stato accompagnato dalle prestazioni attese. La titolarità contro l’Atletico e la successiva partita contro il Kairat, in cui sorprendentemente è partito dalla panchina, non hanno permesso al centrocampista di ritrovare il ritmo e l’intesa con i compagni.

Nel derby, Bellingham è stato uno dei volti dell’impotenza madridista: zero tiri, pochi inserimenti e solo 24 passaggi completati, cinque in meno rispetto alla gara contro il Levante. Xabi Alonso ha minimizzato la questione, limitandosi a dichiarare: "Abbiamo bisogno di tutti e Jude è fondamentale, si sta allenando bene". Anche i pochi minuti giocati contro il Kairat non hanno dato sollievo: l’inglese ha perso quattro palloni in appena dieci minuti, mostrando frustrazione al termine del match. Il club teme che la fretta nel rientro possa aver compromesso il pieno recupero.

La missione di Xabi Alonso sarà ora quella di reintegrare Bellingham in maniera graduale, evitando di sovraccaricarlo e permettendogli di ritrovare fiducia. Il prossimo impegno contro il Villarreal, dopo la perdita del primato nella scorsa giornata, sarà un test importante per capire lo stato di forma del centrocampista inglese e il suo ruolo all’interno della squadra. La gestione di un giocatore importante diventa così un nodo cruciale per il Madrid, chiamato a bilanciare le esigenze della squadra con la tutela fisica e mentale del suo giovane talento.