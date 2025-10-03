Real, Xabi Alonso: "Né Rodrygo, né Valverde mi hanno chiesto di non giocare in un ruolo"

Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Villarreal, parlando così della sfida al Sottomarino Giallo: "Torniamo a casa contro una squadra in ottima forma. Dobbiamo dare il massimo sia a livello collettivo che individuale, perché queste sono partite importanti".

Si sente di aggiungere qualcosa a ciò che ha detto Valverde?

"È pronto per domani, come tutti gli altri. Sappiamo quanto sia importante la partita e quanto sia importante per la squadra. Nessun giocatore mi ha mai detto di non voler giocare in un ruolo. Né lui, né Rodrygo. Non è mai successo. Tutti sono molto disponibili, e poi decido in base a ciò che è meglio per la squadra. È una cosa che chiarirò".

La preoccupa che si parla troppo dei singoli?

"Siamo fortunati a trascorrere molto tempo insieme, a parlare molto e a correggere le cose. La squadra è la cosa più importante, e ognuno sarà importante e avrà il suo momento. Questa non è una situazione nuova, ed è qualcosa con cui dobbiamo convivere, sapendo che accadrà di nuovo. Siamo calmi".

C'è troppo rumore mediatico?

"Siamo uniti quando ci prepariamo per le partite, quando festeggiamo e quando perdiamo. Ho sempre notato la fiducia che i giocatori hanno in me, sapendo cosa mi aspetta".

È positivo che Bellingham non vada in Nazionale?

"Non è un sollievo. È solo questione di tempo prima che torni in squadra, e tornerà nella prossima. Jude sta meglio dopo l'infortunio, è desideroso di dare il suo contributo. È solo questione di tempo prima che torni al meglio. Non leggo tanto cosa dice la stampa a proposito. Lui e Arda Guler possono essere complementari".