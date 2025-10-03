Fan impazziti per il nuovo album di Taylor Swift: c'è anche un riferimento al Real Madrid

La star Taylor Swift ha lanciato "The Life of a Showgirl", il suo nuovo album composto da 12 brani, pubblicato nella notte tra giovedì e venerdì. L’opera, ricca di confessioni personali e di riflessioni sentimentali, contiene anche riferimenti al mondo dello sport. In particolare, nella traccia Wi$h Li$t, la popstar americana menziona il Real Madrid, simbolo di prestigio e lusso: "Vogliono quella libertà, vivere fuori dal sistema. Vogliono quei tre cani che chiamano figli. E quel buon surf, senza ipocriti. Vogliono tutto. Vogliono un contratto con il Real Madrid". Il club spagnolo diventa così un emblema del successo e del sogno irraggiungibile.

Non è la prima volta che Swift fa parlare di sé nella capitale spagnola: nel maggio 2024, la cantante si era esibita al Santiago Bernabéu prima che alcune date previste venissero cancellate per problemi di insonorizzazione dello stadio. L’album rappresenta un momento di grande introspezione per la cantante, che non si limita a raccontare il suo legame con la star della NFL Travis Kelce, ma inserisce anche riferimenti culturali e sportivi, confermando la sua capacità di mescolare esperienze personali con icone globali.

Con “The Life of a Showgirl”, Taylor Swift conferma la sua capacità di creare narrazioni intime che dialogano con il mondo esterno, trasformando simboli come il Real Madrid in metafore di sogni, ambizione e successo.