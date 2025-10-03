Manchester United, Southgate al posto di Amorim? Tifosi convinti ma l'ex CT riflette

Ogni stagione si ripete lo stesso copione: i Red Devils sembrano toccare il fondo, ma riescono addirittura a scavare. Attualmente 14esimi in classifica, gli uomini di Ruben Amorim hanno collezionato tre sconfitte consecutive; nonostante i risultati deludenti, l’allenatore portoghese continua a godere della fiducia della dirigenza.

Secondo l’ex giocatore del Manchester City, Joleon Lescott, dietro a questa apparente calma apparirebbe una strategia ben precisa. Come riportato dal Daily Mirror, il Manchester United avrebbe in mente un piano che porta dritto a Gareth Southgate, ex commissario tecnico della nazionale inglese che ha ottenuto ottimi piazzamenti negli ultimi anni. La scelta del manager britannico, non sempre ben visto dai tifosi, verrebbe resa più "accettabile" proprio dall’aggravarsi della crisi di risultati: chi in passato nutrivano dubbi sulle capacità di Southgate, oggi potrebbe ritenere la sua nomina una soluzione positiva.

Tuttavia, l’ex selezionatore dei Tre Leoni non sarebbe del tutto convinto di accettare la sfida. Southgate teme infatti di non avere il tempo necessario per risollevare le sorti della squadra, consapevole della portata del compito che lo attende a Old Trafford. Una strategia rischiosa, perché mentre la dirigenza riflette sul futuro, i risultati continuano a peggiorare, e la pressione su Amorim aumenta di settimana in settimana.