Barcellona, incredibile Yamal: il fastidio è tornato. Ora rischia di saltare anche la Nazionale

Incredibile quanto sta succedendo a Lamine Yamal. Secondo quanto riportato poco fa dal sito online del Mundo Deportivo, il fuoriclasse del Barcellona sta nuovamente accusando un fastidio nella zona inguinale, lo stesso che lo ha tenuto lontano dai campi per circa 3 settimane. La sua partecipazione al match di campionato contro il Siviglia non è dunque garantita, anzi. Dopo il PSG ha accusato un notevole affaticamento e starà a lui e allo staff medico blaugrana capire cosa fare.

Per il momento la società sta cercando di mantenere il massimo riserbo sulla questione, ma domani saranno sciolti gli ultimi dubbi, quando si capirà se sarà in grado di partire con la squadra di Flick o meno. Non è da escludere nemmeno il fatto che decidano di portarlo al Ramon Sanchez Pizjuan e valutarlo a poche ore dal match.

Una sua assenza obbligherebbe la Spagna e Luis De la Fuente a rivalutare la convocazione del giovane classe 2007. Con il Barcellona i rapporti non sono dei migliori, dato che nella precedente finestra per le nazionali, fu proprio Flick a polemizzare per la chiamata dell'esterno destro, che, sempre secondo i catalani, si infortunò a causa di un suo utilizzo anche in condizioni fisiche non ottimali.