Szczesny, la mamma: "Voleva davvero ritirarsi, ma al Barcellona non si può dire di no"

Il più delle volte, quando i calciatori scelgono di abbandonare la scena e appendere gli scarpini al chiodo, non tornano sui propri passi. Ma di fronte all'opportunità unica di vestire la maglia del Barcellona e diventarne momentaneamente protagonista è stata una tentazione troppo forte alla quale resistere e Wojciech Szczesny ha ceduto. L'ex portiere della Juventus si è rimangiato la parola e ha rimandato il ritiro, rispolverando i guantoni per difendere i pali blaugrana dalla scorsa metà di stagione per il ko di Ter Stegen. E questa stagione la storia si ripete dopo l'infortunio di Joan Garcia.

Durante l’ultimo mese di ottobre, ha disputato 3 partite, contro Real Sociedad, PSG e Siviglia. Ora si prepara ad affrontare, probabilmente, un altro Clásico di campionato contro il Real Madrid. E la mamma, Alicja Szczęsna, è tornata sulla scelta di tornare a giocare a 35 anni: "Wojtek è un adulto, non lo forzo mai. Sa cosa gli serve nella vita. Sono le sue decisioni, e io le rispetto sempre. So che, se non fosse stato per il Barcellona, Wojtek si sarebbe ritirato definitivamente. A un club così non si può dire di no. Chi non vorrebbe giocare nel Barcellona?".

E ha precisato in seconda battuta: "Wojtek voleva prendere seriamente la decisione di porre fine alla carriera. Le cose sono andate come sono andate, ma come potete vedere, è felice, realizzato, ha aggiunto altri trofei al suo palmares e inoltre quest’anno giochiamo la Champions League". Coppa dalle Grandi Orecchie sogno più grande dell'ex Juve, visto che il trofeo gli è sempre sfuggito in carriera. L'anno scorso si è fermato in semifinale contro l'Inter, quest'anno che destino lo attenderà?