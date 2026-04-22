Chelsea, riunione d'emergenza dopo il tracollo di Brighton: al vaglio la posizione di Rosenior

Il tonfo di Brighton ha lasciato strascichi pesanti in casa Chelsea, dove la posizione di Liam Rosenior è ora tutt’altro che salda. Il netto 3-0 subito in trasferta ha alimentato tensioni già evidenti, tra risultati deludenti e un ambiente sempre più insofferente verso le parole, ritenute troppo ottimistiche, del tecnico.

Nonostante le rassicurazioni pubbliche, la dirigenza dei Chelsea ha avviato riflessioni interne subito dopo l’ennesimo passo falso, il quinto consecutivo in Premier League. Secondo diverse fonti, tra cui BBC e Sky Sports UK, il board si è riunito per discutere il futuro immediato dell’allenatore: per il futuro prende quota l’idea di affidarsi a un profilo con maggiore esperienza internazionale.

Il quadro è complicato anche dal lungo contratto firmato da Rosenior, valido per cinque anni e mezzo: una separazione comporterebbe costi rilevanti, sebbene inferiori alle cifre circolate inizialmente. Intanto, la squadra è scivolata al settimo posto ed è già fuori dalla Champions League, eliminata dal Paris Saint-Germain.

Il malcontento cresce anche tra tifosi e spogliatoio: un recente sondaggio della BBC ha evidenziato una netta sfiducia nei confronti del tecnico, mentre le opinioni dei giocatori appaiono divise. La sensazione è che il tempo stia per scadere: ora tocca al club decidere se cambiare rotta o continuare a puntare su un progetto sempre più fragile.