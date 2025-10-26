Marsiglia, disastro Pavard: causa un rigore e segna l'autogol. Lui: "Ko col Lens colpa mia"

Arrivato al Marsiglia sul gong del calciomercato, in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, Benjamin Pavard si è calato in fretta nella nuova realtà OM. Squadra, quella di De Zerbi, che fino a poche ore fa deteneva la vetta della classifica di Ligue 1 e invece nell'1-2 subito fuori casa contro il Lens ha dovuto lasciare il trono al PSG. Oltre che digerire in un colpo solo anche il diretto sorpasso del RCL. E questa situazione è nata da due errori fatali del difensore francese, tra un rigore evitabile e un autogol che ha castigato i suoi compagni alla sconfitta.

Da quasi 20 anni (2006/07) a questa parte, Pavard è diventato il primo giocatore dell'Olympique Marsiglia a causare due sbagli da matita rossa di questa entità in una singola partita di Ligue 1. E da leader difensivo dell'OM, oltre che protetto di De Zerbi, è passato ad essere il principale colpevole di due sconfitte pesanti. Non solo il Lens, perché il ko con lo Sporting Lisbona in Champions League è sempre farina del sacco di Benji, che è costato ben due gol all'OM.

"Tifosi del Marsiglia, mi dispiace. Questa sconfitta è colpa mia, ho commesso degli errori e me ne assumo tutta la responsabilità", ha scritto di suo pugno Pavard in una storia su Instagram, come forma di mea culpa. "Quando si indossa questa maglia, bisogna essere impeccabili, e stasera (ieri sera, ndr) non lo sono stato. Vi prometto che darò il massimo per riconquistare la vostra fiducia e per rendere onore a questa maglia. Grazie per il vostro sostegno, anche nei momenti difficili. Ci rialzeremo, insieme".