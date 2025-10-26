Lo United fa 3 vittorie di fila. Cunha: "Questa dev'essere la normalità. Amorim se lo merita"

Primo gol segnato da quando veste la maglia del Manchester United per Matheus Cunha, il quale ha sbloccato la gara vinta dai Red Devils ad Old Trafford contro il Brighton per 4-2. Ai microfoni del club, nel post gara, il numero 10 brasiliano non ha nascosto la propria gioia: "Finalmente! Ho lavorato così duramente per questo. Ovviamente vorrei dare un contributo ancora un po' più grande, ma oggi (ieri, ndr) abbiamo vinto e va bene così".

Sul farsi trovare pronto: "Quando giochi in attacco devi segnare. Devo dare il mio contributo. Certo, se le mie prestazioni servono ad aiutare la squadra e a far bene, ne sono felice anch'io. Ma oggi dopo il gol tutti mi hanno spronato. I ragazzi hanno iniziato a scherzare e a dirmi: 'Ce l'hai fatta". Questa cosa mi aiuta, sono così felice di essere qui".

Su Amorim: "Tutti hanno piena fiducia in Amorim. È una persona che ci spinge ad andare avanti. Era sempre molto stressato finché non abbiamo iniziato a vincere, ma sta migliorando ogni giorno. Se lo merita, il Manchester United se lo merita. Questa deve essere la normalità per questo club. Sono così felice di farne parte. È stata una giornata fantastica, la ricorderò".