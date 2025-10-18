Marsiglia, i 21 convocati di De Zerbi per il Le Havre: Weah e Pavard presenti in lista
Giornata importante quella di oggi per il Marsiglia, impegnato in serata in casa contro il Le Havre. Vincendo questa partita, l'OM potrebbe balzare in vetta alla Ligue 1 sfruttando così al meglio il 3-3 di ieri del PSG contro lo Strasburgo. In vista di questa sfida, il tecnico dei marsigliesi Roberto De Zerbi ha diramato la seguente lista di convocati:
Portieri:
De Lange, Rulli, Vermot
Difensori:
Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah
Centrocampisti:
Bakola, Gomes, Hojbjerg, Nadir, O'Riley, Vermeeren
Attaccanti:
Aubameyang, Greenwood, Paixao, Vaz
