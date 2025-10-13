Mateta diviso: "Primo gol con la Francia momento forte, ma frustrato per il 2-2 con l'Islanda"

"Sono un po’ frustrato, volevamo la vittoria. Abbiamo spinto fino alla fine". Non si nasconde Jean-Philippe Mateta, intervenuto al termine del 2-2 di Reykjavík contro l'Islanda dopo aver perso il set point per qualificarsi direttamente ai Mondiali 2026. Chance rimandata e commento rilasciato a TF1: "Rimpianti? Avremmo potuto fare meglio nel complesso, ma preferisco prendere un punto piuttosto che perdere", la risposta di uno dei due marcatori della serata per i Bleus.

L'attaccante del Crystal Palace ha poi analizzato la gara con lucidità: "Ci sono aspetti positivi da cogliere e continueremo a lavorare per tornare più forti. Il mio primo gol? È un momento molto forte per un attaccante. Spero di segnare diverse reti".

I risultati di stasera

Galles - Belgio 2-4

8' Rodon (G), 18' rigore De Bruyne (B), 24' Meunier (B), 76' rigore De Bruyne (B), 89' Broadhead (G), 90' Trossard (B)

Irlanda del Nord - Germania 0-1

31' Woltemade (G)

Islanda - Francia 2-2

39' Palsson (I), 63' Nkunku (F), 68' Mateta (F), 70' Hlynsson (I)

Macedonia del Nord - Kazakistan 1-1

54' Karaman (K), 74' Bardhi (M)

Slovacchia - Lussemburgo 2-0

55' Obert (S), 72' Schranz (S)

Slovenia - Svizzera 0-0

Svezia - Kosovo 0-1

32' Asllani (K)

Ucraina - Azerbaigian 2-1

30' Gutsulyak (U), 45'+3 autogol Mykolenko (A), 64' Malinovskyi (U)