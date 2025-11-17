Mbappé raggiunge quota 400 gol: "Devo farne di più perché questi numeri abbiano valore"

Con la doppietta firmata nel 4-0 all'Ucraina, risultato che ha ufficialmente qualificato la Francia al Mondiale 2026, Kylian Mbappé ha toccato il traguardo dei 400 gol realizzati in carriera. Un numero già impressionante, ma che per l’attaccante del Real Madrid rappresenta solo una tappa del percorso. Intervenuto a Téléfoot , il fuoriclasse francese ha ribadito la sua volontà di continuare a segnare per avvicinarsi ai record monumentali di Lionel Messi (896 reti) e Cristiano Ronaldo (953), due colossi con cui inevitabilmente si confronta.

Mbappé è tornato anche sulla prodezza realizzata contro l’Ucraina: una conclusione da lunga distanza, insolita per lui. "È il gol più da lontano della mia carriera, non ho mai tirato da una distanza simile", ha dichiarato sorridendo. "Il portiere era avanzato, ho provato". Poi, da attaccante puro qual è, ha aggiunto: "Che sia un tap-in o un tiro da cinquanta metri, valgono uguale. È un gol, conta uno!".

Il capitano dei Bleus ha voluto però ridimensionare l’euforia attorno ai suoi numeri: "È bello avere statistiche così, ma ci sono giocatori - soprattutto due - che hanno dimostrato che 400 non significa nulla se altri ne hanno segnati 900 o più. Devo farne molti di più perché questi numeri abbiano davvero valore agli occhi della gente". A 26 anni, il tempo è dalla sua parte. Mbappé ha già scritto pagine importanti della sua carriera, ma la rincorsa ai giganti Messi e Ronaldo è appena cominciata. E, conoscendolo, non ha alcuna intenzione di fermarsi.