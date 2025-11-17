Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mbappé-PSG, la faida continua: altro che 55 milioni, l'attaccante ne chiede 240

Mbappé-PSG, la faida continua: altro che 55 milioni, l'attaccante ne chiede 240TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 17:41Calcio estero
Ivan Cardia

La partita tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain continua nelle aule dei tribunali francesi. Secondo quanto riferito da Le Parisien, nell’udienza di oggi l’attaccante del Real Madrid avrebbe chiesto al suo ex club 240 milioni di euro, mentre il PSG ne ha chiesti a lui 180.

Mbappé e il suo entourage sono sono in forte disaccordo nell’interpretare il trasferimento dell’attaccante al Real nel 2024, a parametro zero. La somma chiesta al PSG sarebbe però decisamente superiore ai 55 milioni di euro di cui si è discusso finora, e che corrisponderebbe a tre mesi di stipendio, più premi alla firma e premi etici non pagati.

In aggiunta, l’entourage dell’attaccante vorrebbe infatti che il contratto del giocatore venisse riclassificato come contratto a tempo indeterminato. Sul fronte opposto, le richieste del PSG, che accusa Mbappé di “aver mentito promettendo che non sarebbe partito a parametro zero”. Per sostenere la loro versione, gli avvocati del PSG hanno rivelato che un’offerta da 300 milioni di euro proveniente dall’Arabia Saudita (Al-Hilal) era stata rifiutata in passato da Mbappé, che poi aveva deciso di non rinnovare e di trasferirsi a Madrid senza indennizzo.

Articoli correlati
Haaland un mostro: raggiunge Mbappé con 55 gol in nazionale... in metà delle partite... Haaland un mostro: raggiunge Mbappé con 55 gol in nazionale... in metà delle partite
Mbappé raggiunge quota 400 gol: "Devo farne di più perché questi numeri abbiano valore"... Mbappé raggiunge quota 400 gol: "Devo farne di più perché questi numeri abbiano valore"
Mbappé-PSG, domani giorno cruciale nella battaglia legale: Kylian chiede 55 milioni... Mbappé-PSG, domani giorno cruciale nella battaglia legale: Kylian chiede 55 milioni
Altre notizie Calcio estero
Ancelotti apre: "Neymar fra i giocatori che possono venire al Mondiale con il Brasile"... Ancelotti apre: "Neymar fra i giocatori che possono venire al Mondiale con il Brasile"
Notte emozionante alla Bombonera, Cavani: "Un giorno non sarò più qui, mi godo tutto"... Notte emozionante alla Bombonera, Cavani: "Un giorno non sarò più qui, mi godo tutto"
Mbappé-PSG, la faida continua: altro che 55 milioni, l'attaccante ne chiede 240 Mbappé-PSG, la faida continua: altro che 55 milioni, l'attaccante ne chiede 240
Il Real Madrid davanti a un bivio storico: Florentino Pérez pronto a cedere il 10%... Il Real Madrid davanti a un bivio storico: Florentino Pérez pronto a cedere il 10%
La Spagna sogna la "qualificazione perfetta": il precedente del 2010 fa ben sperare... La Spagna sogna la "qualificazione perfetta": il precedente del 2010 fa ben sperare
Pocognoli sul rientro di Pogba: "Non mi sbilancio più. Tornerà quando sarà il momento"... Pocognoli sul rientro di Pogba: "Non mi sbilancio più. Tornerà quando sarà il momento"
Haaland un mostro: raggiunge Mbappé con 55 gol in nazionale... in metà delle partite... Haaland un mostro: raggiunge Mbappé con 55 gol in nazionale... in metà delle partite
Premier League sotto pressione: le agenzie minacciano azioni legali sul nuovo salary... Premier League sotto pressione: le agenzie minacciano azioni legali sul nuovo salary cap
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Le più lette
1 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di ieri
2 L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
3 Violenza sessuale nei bagni del Meazza durante Italia-Norvegia. La denuncia di una 24enne
4 Gattuso: "Haaland nel primo tempo non l'ha strusciata, dopo abbiamo sbagliato tutto"
5 C'è chi guarda già al mercato di gennaio. De Rossi vorrebbe Perin e Pisilli al Genoa
Ora in radio
Scanner 18:05Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, sospiro di sollievo per Vlahovic: escluse lesioni. Il grande ex punta la Fiorentina
Immagine top news n.1 Momento di terrore per il Chieti di ritorno da trasferta: agguato al bus teatino. Indagini in corso
Immagine top news n.2 L'uomo che portò gli Esposito all'Inter: "Pio sarà un top player, all'epoca mi chiamavano tutti"
Immagine top news n.3 Conte è tornato a Castel Volturno. L'allenatore del Napoli nei giorni scorsi era a Torino
Immagine top news n.4 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di ieri
Immagine top news n.5 Pio Esposito la nostra speranza. Ma spiega benissimo anche il nostro declino
Immagine top news n.6 Italia, che fatica. Abodi: "Modello tecnico da rivedere: negli ultimi 20 anni abbiamo sacrificato il talento"
Immagine top news n.7 Qualificate, posti da assegnare, spareggi: chi giocherà il Mondiale 2026?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.2 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.3 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.4 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Italia, l'analisi del momento azzurro fatta dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Gennaro: "Italia, non sappiamo più difendere. Roma, Gasp il migliore"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Italia, è un problema di testa. La Roma vola con Zirkzee"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atletico, Ruggeri: "5-2 al Real? Entusiasmo come nell'Europa League dell'Atalanta"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Rabiot e Gimenez da domani in gruppo. Il punto sui rientri dalle nazionali
Immagine news Serie A n.3 Fattori: "La Fiorentina ha una potenzialità inespressa. Stanno scaricando troppo su Vanoli"
Immagine news Serie A n.4 Legge Bove, il promotore Lombardo: "Ciò che gli è accaduto un messaggio di speranza"
Immagine news Serie A n.5 Orsolini: "Ho preso in considerazione l'Arabia, sarei ipocrita a negarlo. Spero di non pentirmene"
Immagine news Serie A n.6 Presentata la Legge Bove, parla il centrocampista: "Onorato che ci sia il mio nome"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, alloro per Fabio Ponsi: oggi si è laureato in Scienze Economiche
Immagine news Serie B n.2 Siena, caos portieri. Bellazzini: "Se interverremo sul mercato? Ne parlerò a freddo con il Ds"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, prosegue il calvario di Zurkowski: nuova operazione e 2025 terminati anzitempo
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Lovisa sul controllo giudiziario: "Vissuto con serenità, non deve riguardare la squadra"
Immagine news Serie B n.5 Il derby Padova-Venezia sarà senza tifosi ospiti: manca solo l'ufficialità
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco può sorridere: Alvarez è pronto al rientro. Contro il Cesena ci sarà
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Gori: "Complimenti al Rimini per come gioca. Il gol? Ci ho sempre creduto"
Immagine news Serie C n.3 Lecco, Valente: "Pro Patria non merita la classifica che ha. Felice del settimo clean sheet"
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, in extremis salta Banchieri. E per la panchina c'è Serpini: annuale con opzione
Immagine news Serie C n.5 Alla porta dell'Audace Cerignola bussa il Losanna: al centro di tutto c'è Parlato
Immagine news Serie C n.6 Virtus Verona senza successi da 8 gare, Fresco: "Siamo questi, mi prendo la responsabilità"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sarà Wembley a ospitare Inghilterra-Spagna. La ct Wiegmann: "Atmosfera unica"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana e Roma fanno il pieno della Top11 della Serie A Women. Spazio anche a Floe e Nischler
Immagine news Calcio femminile n.3 Cantore può fare bis di titoli nazionali nello stesso anno: è in finale con Washington
Immagine news Calcio femminile n.4 A Roma scoppia il ‘caso Dragoni’. Il padre insulta mister Rossettini: "Sei un co*****e"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "3 vittorie di fila e successi con Juve e Milan. Ma viviamo alla giornata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, si è chiusa la 6ª giornata: derby alla Roma, vince la Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?