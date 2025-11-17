Mbappé-PSG, la faida continua: altro che 55 milioni, l'attaccante ne chiede 240

La partita tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain continua nelle aule dei tribunali francesi. Secondo quanto riferito da Le Parisien, nell’udienza di oggi l’attaccante del Real Madrid avrebbe chiesto al suo ex club 240 milioni di euro, mentre il PSG ne ha chiesti a lui 180.

Mbappé e il suo entourage sono sono in forte disaccordo nell’interpretare il trasferimento dell’attaccante al Real nel 2024, a parametro zero. La somma chiesta al PSG sarebbe però decisamente superiore ai 55 milioni di euro di cui si è discusso finora, e che corrisponderebbe a tre mesi di stipendio, più premi alla firma e premi etici non pagati.

In aggiunta, l’entourage dell’attaccante vorrebbe infatti che il contratto del giocatore venisse riclassificato come contratto a tempo indeterminato. Sul fronte opposto, le richieste del PSG, che accusa Mbappé di “aver mentito promettendo che non sarebbe partito a parametro zero”. Per sostenere la loro versione, gli avvocati del PSG hanno rivelato che un’offerta da 300 milioni di euro proveniente dall’Arabia Saudita (Al-Hilal) era stata rifiutata in passato da Mbappé, che poi aveva deciso di non rinnovare e di trasferirsi a Madrid senza indennizzo.