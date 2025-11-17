Haaland un mostro: raggiunge Mbappé con 55 gol in nazionale... in metà delle partite

Grazie alla doppietta realizzata nella sfida di ieri contro l’Italia, Erling Braut Haaland ha raggiunto Kylian Mbappé a quota 55 gol in nazionale. Un traguardo impressionante, soprattutto considerando che il norvegese lo ha raggiunto in quasi la metà delle presenze dell’attaccante francese. Haaland, 25 anni, ha infatti messo insieme questo bottino in 48 partite, mentre Mbappé, 26 anni, ha impiegato 94 presenze.

Da quando ha debuttato il 5 settembre 2019 in Norvegia-Malta (2-0), nelle qualificazioni a Euro 2020, il bomber del Manchester City mantiene una media fenomenale di 1,15 gol a partita, quasi il doppio di quella di Mbappé (0,59). Capocannoniere delle qualificazioni europee con 16 reti, Haaland si esprime in una selezione che oggi offre molteplici soluzioni offensive: Sorloth, Nusa, Strand Larsen e Schjelderup hanno contribuito a rendere la Norvegia la miglior attacco delle qualificazioni, con 37 gol, ben davanti all’Olanda (23).

La differenza tra i numeri dei due fenomeni, però, si spiega anche con il livello degli avversari affrontati. La Norvegia, che non prende parte a un Mondiale dal 1998 né a un Europeo dal 2000, si è misurata raramente con le potenze calcistiche mondiali. La Francia di Mbappé, al contrario, sfida regolarmente le migliori squadre, complici il suo status e i suoi percorsi nelle grandi competizioni. Basti guardare le “vittime” preferite di Mbappé: 5 gol all’Argentina, 2 alla Spagna, 6 ai Paesi Bassi e 2 alla Croazia. Haaland, invece, ha costruito buona parte delle sue statistiche contro rivali molto più modesti: Moldavia (5 gol), Israele (4) e Svezia (4). Due percorsi diversi, due fenomeni assoluti, ora appaiati a quota 55.