Mbappé tiene in vita il Real Madrid in Champions League: le reazioni (diverse) dalla Spagna

Nel momento più delicato della stagione, Kylian Mbappé era chiamato a rispondere sul campo. Tra dubbi sulla condizione fisica, prestazioni opache e il peso dell’infortunio al ginocchio, l’attaccante francese aveva addosso tutte le pressioni. E nella sconfitta per 2-1, pur senza brillare per continuità, è stato proprio lui a tenere in vita il Real Madrid. Il gol nel finale, nato da un inserimento perfetto sul secondo palo su assist di Trent Alexander-Arnold, ha riaperto i giochi in vista del ritorno a Monaco. Una rete pesante, arrivata dopo una partita complicata, in cui Mbappé è stato spesso contenuto da Tah e fermato da Neuer.

Eppure, tanto è bastato per ribaltare il giudizio dei media spagnoli. “Se il Real Madrid è ancora in corsa, è grazie a lui”, ha scritto Marca, mentre AS lo ha definito “il miglior giocatore offensivo della squadra”. Sulla stessa linea anche il giornalista Antonio Romero: “Si è caricato la squadra sulle spalle”.

Parole di elogio anche da Álvaro Arbeloa: “Ho visto un giocatore dare tutto, capace di essere il migliore al mondo. È questo il Mbappé che vogliamo”. Ora tutto si deciderà al ritorno. E ancora una volta, il Real Madrid si affiderà al suo numero 10 per continuare a inseguire la Champions.