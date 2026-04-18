Leo Messi diventa proprietario, il Comune di Cornellà: "Passo importante per la città"

L'acquisto dell'UE Cornellà da parte del fuoriclasse argentino dell'Inter Miami, Leo Messi, apre "nuove aspettative e opportunità" sia per il club che per la città catalana, ha sottolineato il consiglio comunale di Cornellà a commento della notizia che ha fatto il giro del mondo in queste ore. Il consiglio ha rilasciato una dichiarazione in cui celebra l'acquisizione da parte della leggenda del Barcellona, che diventa azionista del club, attualmente militante nella Tercera RFEF, quinta divisione del calcio spagnolo.

Questo il comunicato: "Il Consiglio comunale di Cornellà de Llobregat considera molto positivo l'annuncio fatto dall'UE Cornellà in merito all'acquisizione del club da parte di Leo Messi. Il Consiglio è intervenuto nelle questioni riguardanti il ruolo del consiglio come gestore dello stadio di calcio comunale e i progetti che sviluppano congiuntamente".

"Si tratta di uno sviluppo di grande importanza che apre nuove prospettive e opportunità sia per l'organizzazione che per la città" - si legge - ". Questa iniziativa rafforza il legame di Cornellà con lo sport d'élite e promuove il nome del nostro comune anche al di fuori del territorio locale. Questo nuovo passo è anche il risultato del lavoro svolto dai diversi team dirigenziali che hanno guidato il club negli ultimi anni".