Ufficiale Leo Messi diventa proprietario: ha acquistato l'UE Cornellà, in Eccellenza spagnola

Leo Messi ha reso ufficiale tramite un comunicato di essere il nuovo proprietario del club catalano UE Cornellà, che milita nella Tercera RFEF. La stella argentina e otto volte Pallone d’Oro ha formalizzato l'acquisizione della società spagnola che milita nell'equivalente dell'Eccellenza italiana (quinta divisione), rafforzando così il suo legame indelebile - nato ai tempi blaugrana - con Barcellona e la sua scommessa sullo sviluppo dello sport e del talento locale della Catalogna.

Il Cornellà è una delle realtà con la maggiore tradizione del calcio catalano, ma anche nazionale, conosciuto per essere un grandioso punto di riferimento nella formazione di calciatori talentuosi nel calcio giovanile. Da quelle parti, prima di spiccare il volo, giocarono David Raya (Arsenal), Jordi Alba (Inter Miami ed ex Barcellona) e Gerard Martín (Barcellona) tra gli altri.

L'arrivo di Leo Messi apre una nuova tappa nella storia del Cornella e l'obiettivo è uno solo: portare una crescita sportiva e istituzionale, rafforzare la struttura della società e continuare a puntare sul sostegno e la crescita del talento. Il progetto, secondo quanto riferito dai media spagnoli, prevede una visione a lungo termine, con un piano strategico che riassume ambizione, sostenibilità e forte radicamento sul territorio.