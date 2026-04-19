MLS, Messi trascina l'Inter Miami nella prima post Mascherano: i risultati della notte
In campo la MLS, tra la serata di ieri e la nottata di oggi. Successo esterno dell'Inter Miami, che batte i Colorado Rapids per 2-3 grazie soprattutto a una doppietta di Messi. Buona la prima per Hoyos, che ha sostituito il dimissionario Mascherano. Di seguito tutti i risultati:
LE PARTITE DI IERI
Vancouver Whitecaps-Sporting KC 3-0
Toronto-Austin 3-3
Montreal-New York Red Bulls 4-1
Colorado Rapids-Inter Miami 2-3
LE PARTITE DI OGGI
Atlanta United-Nashville 0-2
Cincinnati-Chicago Fire 3-3
New England Revolution-Columbus Crew 2-1
New York City-Charlotte 1-2
Orlando Coty-Houston Dynamo 0-1
Philadelphia Union-DC United 0-0
FC Dallas-Los Angeles Galaxy 2-2
Minnesota-Portland Timbers 2-0
Real Salt Lake-San Diego FC 4-2
Seattle Sounders-St. Louis City 4-1
CLASSIFICA WESTERN CONFERENCE
Vancouver Whitecaps 21
San José Earthquakes 18
Los Angeles FC 16
Seattle Sounders 16
Real Salt Lake 16
Minnesota 14
FC Dallas 13
Colorado Rapids 12
San Diego FC 11
Houston Dynamo 9
Los Angeles Galaxy 9
Portland Timbers 7
Austin FC 7
St. Louis City 6
Sporting Kansas City 4
CLASSIFICA EASTERN CONFERENCE
Nashville 19
Inter Miami 15
Charlotte 14
Chicago Fire 14
New England Revolution 12
Toronto FC 12
New York City 11
New York Red Bulls 11
DC United 8
Cincinnati 8
Montreal 6
Columbus Crew 6
Philadelphia Union 4
Atlanta United 4
Orlando City 4