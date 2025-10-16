Messi elogia il giovane tedesco Gruda: lo include tra i 10 talenti più promettenti al mondo

Lionel Messi ha incluso Brajan Gruda tra i dieci giovani più promettenti del pianeta nel corso della serie "Messi+10". Il tedesco, esterno destro della Germania U21, ha attirato l’attenzione non solo dei suoi allenatori ma anche del fuoriclasse argentino; 21 anni, ha fatto il salto di qualità la scorsa estate, trasferendosi dal Magonza al Brighton & Hove Albion per oltre 31 milioni di euro. Nella sua prima stagione in Premier League ha collezionato 21 presenze in campionato, mentre quest’anno ha già giocato in sette partite. Tra campionato ed EFL Cup ha messo a segno due gol e due assist, confermandosi come una pedina preziosa per i "Seagulls"

Pochi giorni fa, però, Gruda ha subito un infortunio al ginocchio durante gli impegni con la Germania U21, costringendolo a lasciare il ritiro prematuramente. La data del suo rientro in campo con il club resta incerta, mentre sabato Brighton affronterà il Newcastle United nella prossima sfida di Premier League. Accanto a Gruda nella top 10 di Messi figurano altri giovani promettenti: Rio Ngumoha (17/Liverpool), Nico Paz (21/Como), Kendry Páez (18/Strasburgo), Mohamed Kader Meïté (18/Rennes), Mika Godts (20/Ajax), Andrey Santos (21/Chelsea) e Rodrigo (18/Porto). Messi ha incluso anche due giovani calciatrici: Clara Serrajordi (17/Barcellona) e Lily Yohannes (18/Lione).

Non è la prima volta che un tedesco entra nella selezione del fuoriclasse argentino: un anno fa era stato Assan Ouédraogo (19/Lipsia) a ricevere l’onore. L’inclusione di Gruda conferma il crescente apprezzamento internazionale per i giovani talenti tedeschi.