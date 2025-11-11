In Spagna si celebra il ritorno di Messi al Camp Nou: "Che bello che sei ritornato"

Ha fatto il suo ritorno al Camp Nou per visitare il nuovo impianto Lionel Messi, che nella giornata di ieri ha postato sui social le foto, con una descrizione che ribadisce ancora quanto il suo legame con i blaugrana sia inossidabile, pur con qualche punta di polemica per il modo in cui ha dovuto salutare il suo stadio nel 2021 prima di trasferirsi al Paris Saint Germain.

“Stanotte sono tornato in un luogo che mi manca nell’anima", ha scritto Messi sui social, aggiungendo poi: “Un posto dove sono stato immensamente felice, dove voi mi avete fatto sentire mille volte la persona più felice del mondo”. Poi la frecciatina: “Spero di poter tornare un giorno, per salutare i tifosi blaugrana da giocatore, come non ho mai potuto fare".

È stata una visita improvvisa e notturna, quella di messi, nel segreto assoluto, senza avvisare neanche il Barça, sfruttando il viaggio verso la spagna per raggiungere il ritiro dell’argentina ad alicante.