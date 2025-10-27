Tragedia nel calcio spagnolo: muore a 15 anni Casado, promessa del Real Saragozza

Il Real Saragozza e tutto il calcio spagnolo sono in lutto. Jorge Casado, giovane calciatore della formazione Cadete A, è morto lunedì all’età di soli 15 anni. Cresciuto nel club fin da bambino, il ragazzo stava disputando la sua sesta stagione con la maglia biancazzurra e aveva già avuto l’opportunità di esordire con la categoria superiore, prima della tragica e improvvisa scomparsa.

Il club aragonese ha annunciato la notizia con un comunicato ufficiale, dichiarando una giornata di lutto e sospendendo ogni attività sportiva nella Ciudad Deportiva, il centro d’allenamento della società: "Molto amato all’interno dello spogliatoio, Jorge lascia un vuoto incolmabile nella sua squadra e in tutto il Real Saragozza. La Ciudad Deportiva, devastata da questa terribile notizia, fermerà completamente le attività. La prima squadra osserverà un minuto di silenzio prima dell’allenamento. Tutta la famiglia zaragocista si unisce al dolore immenso dei suoi cari. Il club invia loro tutto il suo affetto e la sua forza in questo momento così difficile. Riposa in pace, Jorge", si legge nel comunicato.

L’intero movimento calcistico spagnolo si è unito al cordoglio del Real Saragozza, ricordando il giovane talento come un ragazzo esemplare dentro e fuori dal campo. Una tragedia che ha scosso profondamente il club e la città, lasciando un silenzio carico di dolore.