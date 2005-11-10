Termina nel modo più amaro possibile la prima stagione americana di Antoine Griezmann. Orlando City è stato eliminato nel play-in della MLS, lo spareggio che vale l'accesso ai playoff, perdendo 3-1 contro Cincinnati. L'attaccante francese, arrivato in estate dall'Atletico Madrid, deve così rimandare la conquista del suo primo titolo negli Stati Uniti.

Griezmann spreca, Cincinnati colpisce

La sfida si era aperta nel migliore dei modi per Orlando, avanti al 26' grazie al gol di Martin Ojeda. Griezmann ha avuto la grande occasione per raddoppiare, ma al 38' la sua conclusione mancina è stata respinta dal portiere Roman Celentano, protagonista con sei parate decisive. Cincinnati ha poi ribaltato il risultato con la doppietta di Evander, prima su rigore e poi con una conclusione a inizio ripresa, chiudendo i conti all'85' con Samuel Gidi. Il francese ha sfiorato anche il 2-2 nei minuti finali, con un colpo di testa terminato vicino alla traversa, ma non è bastato. Nonostante l'eliminazione, il bilancio personale resta straordinario: Griezmann ha chiuso la regular season con 14 gol e 7 assist in 18 partite, venendo anche premiato come miglior nuovo acquisto della MLS.

Avanti anche Real Salt Lake

Nell'altra sfida del play-in sorride il Real Salt Lake, che ha superato i Seattle Sounders ai calci di rigore dopo il pareggio nei tempi regolamentari. La corsa ai playoff MLS entra ora nel vivo: sabato inizieranno gli ottavi e in programma c'è anche la sfida tra Columbus Crew e Inter Miami di Lionel Messi, campione in carica e alla ricerca del secondo titolo consecutivo.