MLS, beffa per Lewandowski: Chicago cade al 102’ contro Charlotte. Vince Vancouver
Michele Pavese
Il primo turno della fase finale di MLS ha riservato una notte amara al Chicago Fire di Robert Lewandowski. La squadra dell’Illinois, nonostante una netta superiorità sul piano del gioco, è stata battuta in rimonta dal Charlotte di Allan Saint-Maximin al termine di una sfida decisa nei minuti di recupero.
Lewandowski illude, Charlotte colpisce al fotofinish
Dopo un primo tempo dominato dal Chicago, la gara si è sbloccata nella ripresa con il vantaggio degli ospiti. La reazione dei padroni di casa è arrivata al 68’, quando Lewandowski ha firmato il pareggio riportando la sfida in equilibrio. Il Chicago aveva anche iniziato a pensare ai calci di rigore, sostituendo il portiere Josh Cohen in previsione della lotteria finale. Ma proprio allo scadere dell'infinito recupero è arrivato l’episodio decisivo: Charlotte ha conquistato un penalty, inizialmente respinto da Cohen, prima del tap-in vincente del capitano Pep Biel al 102’, per il definitivo 2-1.
Ritorno previsto sabato in Carolina del Nord.
Vancouver parte forte: Müller entra solo nella ripresa
Successo convincente invece per i Vancouver Whitecaps, capaci di superare in casa il Real Salt Lake per 2-0. La capolista della Western Conference ha chiuso la pratica grazie alle reti di Edier Ocampo e Bruno Caicedo. Thomas Muller è rimasto inizialmente in panchina: il tedesco, reduce da un problema muscolare alla coscia accusato a ottobre, è entrato soltanto nell’ultima mezz’ora, alla quarta gara consecutiva senza partire titolare. Un impiego prudente per preservare l’esperto attaccante in vista del prosieguo dei playoff.