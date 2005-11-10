Il primo turno della fase finale di MLS ha riservato una notte amara al Chicago Fire di Robert Lewandowski. La squadra dell’Illinois, nonostante una netta superiorità sul piano del gioco, è stata battuta in rimonta dal Charlotte di Allan Saint-Maximin al termine di una sfida decisa nei minuti di recupero.

Lewandowski illude, Charlotte colpisce al fotofinish

Dopo un primo tempo dominato dal Chicago, la gara si è sbloccata nella ripresa con il vantaggio degli ospiti. La reazione dei padroni di casa è arrivata al 68’, quando Lewandowski ha firmato il pareggio riportando la sfida in equilibrio. Il Chicago aveva anche iniziato a pensare ai calci di rigore, sostituendo il portiere Josh Cohen in previsione della lotteria finale. Ma proprio allo scadere dell'infinito recupero è arrivato l’episodio decisivo: Charlotte ha conquistato un penalty, inizialmente respinto da Cohen, prima del tap-in vincente del capitano Pep Biel al 102’, per il definitivo 2-1.

Ritorno previsto sabato in Carolina del Nord.

Vancouver parte forte: Müller entra solo nella ripresa

Successo convincente invece per i Vancouver Whitecaps, capaci di superare in casa il Real Salt Lake per 2-0. La capolista della Western Conference ha chiuso la pratica grazie alle reti di Edier Ocampo e Bruno Caicedo. Thomas Muller è rimasto inizialmente in panchina: il tedesco, reduce da un problema muscolare alla coscia accusato a ottobre, è entrato soltanto nell’ultima mezz’ora, alla quarta gara consecutiva senza partire titolare. Un impiego prudente per preservare l’esperto attaccante in vista del prosieguo dei playoff.