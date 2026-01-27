Live TMW Monaco, Pocognoli: "Spalletti è motivo di ispirazione. Pogba? Non ci sarà"

Sebastien Pocognoli, allenatore del Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del tecnico.

Come sta la squadra?

"Dopo il pareggio contro il Le Havre è stata una settimana pesante per tutto quello che è successo, ma i giocatori hanno fatto una partita che rispettava le nostre aspettative. Domani dovremo fare di meglio ma questo spirito di squadra deve esistere in ogni partita a prescindere dai risultati. Dobbiamo restare uniti".

Un pareggio può farvi passare il turno...

"Conosciamo il tabellone, però sappiamo che fare troppi calcoli può metterci in difficoltà. Ovviamente dobbiamo gestire la partita anche sapendo i risultati delle altre gare. Dobbiamo trovare il miglior modo per essere intelligenti e gestire la partita".

In cosa avete maggior fiducia?

"Ogni squadra ha la sua dinamica e sono un paio di mesi che la nostra dinamica non è ottimale, invece la Juventus va molto meglio. Loro hanno tanto fiducia e noi dobbiamo essere molto uniti e questa partita può servirci per far cambiare la nostra stagione. Il nostro obiettivo è questo".

Sarete informati sui risultati delle altre squadre?

"Noi dobbiamo concentrarci su di noi, ma dobbiamo anche sapere i riluttai, perchè se può bastarci un punto cambieremo approccio. Noi dobbiamo essere coraggiosi, ma saremo informati degli altri risultati".

Rivedremo il vero Pogba? Biereth rimarrà al Monaco?

"Pogba non ci sarà domani. Non voglio parlare delle sue assenze, ma posso dire che sta lavorando duro. Biereth? Non parlo di mercato".

Entrerete in campo per il pareggio?

"La Juventus ha tante qualità, ma noi dobbiamo preparare la partita nel miglior modo possibile e non pensare alle nostre assenze.

Su Akliouche?

"Da lui mi aspetto tanto. Mi aspetto uno spirito da guerriero in tutte le fasi. Lui deve fare meglio perchè ha problemi di continuità, ma le sui qualità sono evidenti a tutti. Per noi è un giocatore chiave anche se adesso sta attraverso un momento di difficoltà, ma ci appoggeremo su di lui".

Cosa pensa di Spalletti? È felice di affrontare la Juventus?

"Giocare contro una squadra italiana è speciale. Lo scorso anno ho giocato contro la Roma è stato speciale e lo sarà anche domani. È molto importante per affrontare un tecnico tra i migliori in Europa come Spalletti. Lui per me è una fonte di ispirazione come i tanti in Europa e ho tanto rispetto per lui. Spero sia una bella partita per i tifosi".

Cosa teme della Juventus?

"Abbiamo guardato la partita contro il Napoli e abbiamo visto una bella impresa tattica. La Juventus è molto intelligente in campo e ha tanta esperienza. Noi non dobbiamo fare un paragone con loro e dobbiamo credere nelle nostre qualità, perché abbiamo tanta qualità".

Cosa dovete fare per vincere?

"Creiamo molte opportunità ma non segnato abbastanza. Poi prendiamo tanti gol però sappiamo anche non prenderli. Questi sono i due punti dove dobbiamo lavorare meglio e di squadra. Domani speriamo di segnare quando abbiamo le opportunità e così possiamo puntare ad avere il risultato giusto per passare".

Teze può giocare centrale?

"Abbiamo pochi difensori disponibili in rosa e Teze può giocare bene in quel ruolo. Noi stiamo aspettando il ritorno di Mawissa e domani non ci sarà Dier. Dobbiamo trovare delle soluzioni che magari riproporremo in futuro".