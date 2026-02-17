Monaco-PSG, è 2-2 al 45': Doué e Hakimi la riprendono. Ahi Dembelé, finisce ko

Da 0-2 a 2-2, il Paris Saint-Germain rimette a posto le cose in trasferta contro il Monaco: Doué e Hakimi replicano alla doppietta di Balogun, finisce in parità il primo tempo della gara d'andata dei playoff di Champions League.

PSG, luce spenta. Subito il Monaco avanti allo Stade Louis II, incredibile dormita della difesa parigina che ha lasciato smarcatissimo Balogun su assist perfetto di Golovin. Un centro di testa in poco meno di due minuti che ha sbilanciato il match a favore dei monegaschi per 1-0, capaci di punire al 18’ i campioni d’Europa in carica per la seconda volta. Distrazione fatale della retroguardia di Luis Enrique, troppo facile per Balogun sfilare via in campo aperto, con Marquinhos in ritardo e Pacho staccato. Un 2-0 che ha segnato il volto del tecnico del PSG di perplessità e preoccupazione per la spina staccata dei suoi giocatori, ma la reazione è arrivata nell’immediato. Un rigore guadagnato da Kvaratskhelia per scivolata totalmente fallosa di Faes (ammonito) ma Vitinha dal dischetto ha tradito le attese, reattivo Kohn a parare il penalty.

Entra Doué, cambia tutto. Era in dubbio per disputare la partita contro il Monaco dal primo minuto e infatti il match di Dembelé è durato solamente 27 minuti, ma almeno l’ingresso di Doue ha fornito al PSG la possibilità di accorciare le distanze al 29’. Orecchie tappate e testa bassa per risalire la china dello svantaggio, ma di fatto l’uomo che ha cambiato totalmente la partita e ristabilito la parità. Con un’azione personale ha impegnato Kohn in porta, non sapendo trattenere la bordata che Hakimi ha subito spedito in porta per il 2-2 al 41’. Tutto da rifare per il Monaco, che aveva sorpreso inizialmente i parigini con un grande impatto sulla partita, salvo poi subire il tornado Doué.