Monaco-PSG, le formazioni ufficiali: Zakaria titolare, sfida Kvaratskhelia. La scelta su Dro

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Monaco-PSG, gara d'andata dei playoff di Champions League in programma allo Stade Louis II nel Principato. L'arbitro che dirigerà la partita sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano, ma andiamo a vedere da vicino le scelte ufficiali dei rispettivi allenatori nel "derby" francese in Europa.

Lato biancorossi, coach Pocognoli sfodera Balogun come principale arsenale offensivo a supporto di una trequarti composta dal talento francese Akliouche in compagnia di Golovin e Adingra, in mediana compare l'ex Juventus Zakaria dal 1'.

Passando invece ai parigini, Luis Enrique dispone un tridente offensivo delle meraviglie con Kvaratskhelia-Dembélé-Barcola, out invece il baby talento strappato al Barcellona Dro - in attesa di una chance a gara in corso - mentre a centrocampo intoccabili i due portoghesi Vitinha e Joao Neves, ma grande chance per Zaire-Emery titolare e nel suo ruolo naturale. In difesa presente capitan Marquinhos con Pacho e non Zabarnyi - in panchina - l'ex Inter Hakimi non manca all'appello in compagnia di Nuno Mendes dal lato opposto.

Monaco (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Faes, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Adingra; Balogun.

A disposizione: Staeiwcki, Lienard, Biereth, Idumbo, Bamba, Diatta, Coulibaly, Toure, Nibombe.

Allenatore: Pocognoli.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

A disposizione: Chevalier, Marin, Lucas Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Doué, Lee, Lucas Hernandez, Dro Fernandez, Mbaye.

Allenatore: Luis Enrique.