Liverpool, stai attento: in arrivo un'offerta shock per Mac Allister dal Manchester United

Alexis Mac Allister cambia maglia? Secondo quanto circolato in Inghilterra, in modo particolare dal tabloid Daily Mirror, il Manchester United è fortemente interessato a rinforzare il centrocampo con il centrocampista argentino esploso con Roberto De Zerbi al Brighton e poi rilevato dal Liverpool nel 2023.

Per il classe '98, secondo la stampa inglese, i Red Devils potrebbero presentare un'offerta sorprendente per acquistarlo a metà anno. O meglio, una volta conclusi i Mondiali 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. L'imminente addio di Casemiro lascerà un grande vuoto da colmare nella metà campo di Old Trafford e, per talento, carisma e ottima gestione della palla, Mac Allister è uno dei principali obiettivi. Tuttavia, non sarà facile strapparlo ai Reds, con i quali ha un contratto fino all'estate del 2028. Seppur con una clausola rescissoria vicina agli 85 milioni di euro. E ci sono stati dei sondaggi anche da parte del Real Madrid.

Secondo quanto trapelato da The Telegraph invece nelle ultime settimane, il Manchester United avrebbe messo nel mirino anche Sandro Tonali per dare un salto di qualità al reparto di centrocampo. Tuttavia, in questo caso, si parlerebbe di una cifra addirittura superiore rispetto alla valutazione del campione del Mondo Mac Allister agli occhi del Newcastle, detentore del cartellino del giocatore italiano - grande sogno nel cassetto anche della Juventus - e dal prezzo di oltre 100 milioni.