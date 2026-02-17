PSG, brutte notizie: Dembelé non dura nemmeno mezz'ora, infortunio da valutare

Era in dubbio per disputare la partita da titolare contro il Monaco, nel match valido per l'andata dei playoff di Champions League dal primo minuto, e alla fine il match di Ousmane Dembélé è durato solamente 26 minuti. Un forfait che va a confermare le incertezze e i dubbi di Luis Enrique - sebbene non l'abbia lasciato trasparire di fronte ai media - fino all'ultimo minuto, viste le dichiarazioni recenti del Pallone d'Oro 2025.

Partito nell'undici iniziale per la sfida in trasferta allo Stade Louis II, Dembele ha alzato bandiera bianca a metà primo tempo, è rimasto a terra ed è stato costretto a lasciare il campo. Con il PSG sotto 0-2. Potrebbe centrare il fastidio a una gamba di cui si è lamentato ancora ieri sera durante la rifinitura.

"Attorno al PSG ci sono sempre voci. Giocherà", aveva confermato Luis Enrique a Canal+ prima del calcio d'inizio. L'attaccante francese ha effettuato diverse serie di scatti e si è consultato con lo staff medico del PSG alla vigilia e nel riscaldamento, prima di scendere in campo questa sera. Ma la sua titolarità è durata poco e ora l'equipe di sanitari del club francese dovrà cercare di appurare le condizioni dell'attaccante francese di 28 anni.

Al momento della sostituzione, Desiré Doué ha preso il posto del numero 10 del PSG e ha ribaltato lo svantaggio. Prima con la rete personale al 29' - dopo appena due minuti dal suo ingresso - e poi con la cannonata prima del termine del primo tempo sulla quale si è avventato Hakimi in tap-in per il 2-2.