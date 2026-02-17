Vinicius segna e poi scatta il protocollo antirazzismo: "Prestianni mi ha chiamato scimmia"
Succede di tutto in avvio di ripresa al Da Luz. Vinicius porta in vantaggio il Real Madrid con una magia, poi l'attaccante esulta alla bandierina fra i fischi del pubblico di casa con l'arbitro che mostra il cartellino giallo all'attaccante del Real Madrid. Sembra tutto finito, ma pochi istanti dopo lo stesso Vinicius corre dall'arbitro dopo un diverbio verbale Prestianni, reo a suo dire di averlo chiamato "scimmia".
L'arbitro è costretto ad interrompere il gioco, attivando il protocollo anti-razzismo, con Vinicius che prima va a colloquio con Mourinho, poi si siede in panchina rifiutandosi di continuare a giocare. Alla fine, fra i fischi del Da Luz, la gara riprende dopo 10 minuti.
Editoriale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Chivu, le critiche e Spalletti: "Non rispondo a chi parla per frustrazione. I primi sono sempre odiati"
