Donnarumma su Hart: "Sempre ammirato. L'ho incontrato al Torino, ha fatto la storia del City"

Seduto su una sedia, di fronte al teleschermo, Gianluigi Donnarumma ha partecipato ad un format del Manchester City per rivedere e commentare alcuni dei momenti più iconici dei migliori portieri che hanno vestito la maglia degli sky blues negli anni. Tra le immagini a susseguirsi rapidamente, le gesta eroiche non si fermano solamente ad Ederson - capace di conquistare la prima Champions League della storia del club - ma anche quelle di un giocatore iconico come Joe Hart.

Estremo difensore inglese di 38 anni, ritiratosi nell'estate del 2024 e con un passato anche a tinte granata per aver giocato nel Torino un anno, Donnarumma lo ha ricordato così: "Joe Hart è stato un portiere forte. L'ho sempre ammirato", ha raccontato ai microfoni ufficiali del Manchester City. "Ho avuto la fortuna di giocare contro di lui e di incontrarlo quando è andato al Torino in Serie A. Ha fatto la storia del City. È stato davvero un grande portiere e lo ammiro molto per tutto quello che ha fatto qui e per tutto ciò che ha realizzato nella sua carriera".

Infine, Gigio si è soffermato anche sulla filosofia del ruolo di un portiere: "Penso che la cosa principale per un portiere sia dare tutto per la squadra e non subire gol", le priorità evidenziate dal numero uno della Nazionale italiana e di Guardiola. "Possono esserci situazioni in cui la tua incolumità fisica è a rischio, ma fai di tutto per quella rete che hai alle spalle, per evitare che la palla entri in porta. Credo che per un portiere la cosa fondamentale sia giocare senza paura".