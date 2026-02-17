Benfica-Real Madrid, assurdo: insulti razzisti di Prestianni a Vinicius, la reazione dell'arbitro

La partita tra Benfica e Real Madrid è stata macchiata dall'ennesimo caso di insulti razzisti, ma stavolta non da parte dei tifosi. Stando alla ricostruzione offerta da MARCA, noto quotidiano spagnolo, la partita - valida per l'andata dei playoff di Champions League - è stata interrotta al 50° minuto dopo l'attivazione del protocollo antirazzismo allo Stadio da Luz di Lisbona.

L'arbitro francese François Letexier ha incrociato le braccia a forma di "X" dopo che Vinicius Junior si è avvicinato a lui per segnalare presunti insulti razzisti provenienti da Gianluca Prestianni, calciatore argentino del Benfica. La stella brasiliana aveva appena segnato un gol e festeggiato con il suo iconico balletto vicino alla bandierina del calcio d'angolo, azione che gli era valsa prima un richiamo dell'arbitro e poi un cartellino giallo in seguito alle sue proteste.

La situazione è precipitata rapidamente quando diversi giocatori del Benfica sono andati a rimproverare Vinicius. In particolare il 20enne Prestianni si è rivolto direttamente a VJ7, pronunciando i contestati commenti razzisti. È stato in quel momento che l'attaccante del Real Madrid è corso verso l'arbitro Letexier per comunicargli quanto riferito dall'avversario in forza da Mourinho, obbligando il direttore di gara a mettere in atto il protocollo antirazzismo adottato dalla UEFA.