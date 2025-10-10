Ufficiale Nuovo mister per Federico Macheda: l'Asteras annuncia l'arrivo dell'ex CT del Galles

Christopher Patrick Coleman è il nuovo allenatore dell'Asteras Tripolis. Nato il 10 giugno 1970 a Swansea (Galles), Coleman vanta un curriculum di altissimo livello sia da calciatore che da tecnico, con esperienze in numerosi campionati europei e mondiali.

Nel corso della sua carriera ha guidato squadre in sette diversi Paesi, tra cui spicca la Nazionale del Galles, con la quale raggiunse uno storico traguardo: le semifinali di Euro 2016, il miglior risultato nella storia del calcio gallese. In Inghilterra ha allenato Fulham, Coventry City e Sunderland; in Spagna la Real Sociedad; in Cina l’Hebei China Fortune; a Cipro l’AEL Limassol; in Belgio l’OH Leuven; mentre in Grecia ha già lavorato con AEL Larissa e Atromitos Atene.

Da calciatore, Coleman ha vestito le maglie di Manchester City, Crystal Palace, Blackburn Rovers, Fulham e Swansea City, oltre a collezionare 32 presenze con la Nazionale gallese. A coadiuvarlo nello staff tecnico saranno Giorgos Korakakis e Dimitris Konstantopoulos.

Nelle sue prime dichiarazioni da nuovo tecnico, Coleman ha affermato: "Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida. Conosco bene l’ASTERAS, è un club serio che attraversa un momento difficile ma che ha le potenzialità per risalire. È il momento di lavorare, non di parlare. Dobbiamo vincere la prossima partita e cambiare direzione. Spero che i tifosi ci sostengano: daremo tutto per loro e per riportare entusiasmo e risultati".