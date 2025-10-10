Nuovo mister per Federico Macheda: l'Asteras annuncia l'arrivo dell'ex CT del Galles
Christopher Patrick Coleman è il nuovo allenatore dell'Asteras Tripolis. Nato il 10 giugno 1970 a Swansea (Galles), Coleman vanta un curriculum di altissimo livello sia da calciatore che da tecnico, con esperienze in numerosi campionati europei e mondiali.
Nel corso della sua carriera ha guidato squadre in sette diversi Paesi, tra cui spicca la Nazionale del Galles, con la quale raggiunse uno storico traguardo: le semifinali di Euro 2016, il miglior risultato nella storia del calcio gallese. In Inghilterra ha allenato Fulham, Coventry City e Sunderland; in Spagna la Real Sociedad; in Cina l’Hebei China Fortune; a Cipro l’AEL Limassol; in Belgio l’OH Leuven; mentre in Grecia ha già lavorato con AEL Larissa e Atromitos Atene.
Da calciatore, Coleman ha vestito le maglie di Manchester City, Crystal Palace, Blackburn Rovers, Fulham e Swansea City, oltre a collezionare 32 presenze con la Nazionale gallese. A coadiuvarlo nello staff tecnico saranno Giorgos Korakakis e Dimitris Konstantopoulos.
Nelle sue prime dichiarazioni da nuovo tecnico, Coleman ha affermato: "Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida. Conosco bene l’ASTERAS, è un club serio che attraversa un momento difficile ma che ha le potenzialità per risalire. È il momento di lavorare, non di parlare. Dobbiamo vincere la prossima partita e cambiare direzione. Spero che i tifosi ci sostengano: daremo tutto per loro e per riportare entusiasmo e risultati".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30