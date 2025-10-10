Durissime critiche per Araujo: resta o lascia il Barcellona? Può essere un super affare

"Al Barcellona sono molto felice". Ronald Araujo già lo scorso agosto aveva messo un freno alle critiche e ai dubbi sul futuro. Che però ciclicamente ritornano, soprattutto adesso in questo momento di risultati altalenanti per i Blaugrana. Perché è stato bersaglio dei pareri di più d'un opinionista, non ultimo Jamie Carragher, che dall'Inghilterra ha sentenziato, dopo il ko contro il Siviglia. "Ogni volta che il Barcellona affronta un avversario di livello, si spegne, e costa carissimo al club. Se il Barça vuol fare bene, deve venderlo senza esitazione", ha detto a Sky Sports UK.

Senza dubbio, Carragher esagera. Perché Araujo ha qualità, personalità, fisico e caratteristiche per essere il difensore di una grandissima squadra. Però quel che scrivono in Catalogna, anche in queste settimane, è chiaro. Il giocatore ha rinnovato nel gennaio 2025, fino al giugno del 2031, ma il Barcellona potrebbe essere disposto in estate a venderlo. Sia per questioni tecniche che, soprattutto, economiche. Tant'è che in molti si spingono addirittura a fare prezzi, intorno ai 40 milioni di euro, spiegando che il Barcellona starebbe già pensando a come sostituirlo tra la prossima sessione di mercato e quella estiva.

Esagerazioni? Forse. Perché, repetita iuvant, Araujo è un perno del Barcellona e nel caso comprarlo sarebbe un vero e proprio affare, per tutti. D'estate l'uruguaiano e i catalani hanno detto di no a tante proposte, in Premier ci sarebbe la fila per lui. Vederlo in Italia sarebbe una bella suggestione ma l'ingaggio da 12,5 milioni lordi all'anno (più bonus) e anche il prezzo sono scogli sempre proibitivi per il nostro mercato.