Adidas svela Trionda, il pallone ufficiale dei Mondiali 2026: estetica e tecnologia avanzata

Adidas ha finalmente presentato Trionda, il pallone ufficiale dei Mondiali 2026 che si disputeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il design del pallone è ispirato ai simboli e ai colori dei tre Paesi ospitanti: l’stella americana, la foglia d’acero canadese e l’aquila messicana. Il risultato è un oggetto che unisce un’estetica audace a un chiaro omaggio culturale. La superficie opaca, arricchita da dettagli in rilievo, conferisce al Trionda una texture unica e sofisticata, pensata per lasciare il segno nella storia del torneo.

Ma il Trionda non è solo bello da vedere. Adidas ha integrato tecnologia all’avanguardia, con una microchip incorporato capace di trasmettere in tempo reale dati agli arbitri addetti al VAR. Questo strumento innovativo punta a migliorare la precisione delle decisioni sul campo e ridurre gli errori durante la competizione, che prenderà il via l’11 giugno 2026.

Secondo Adidas, il Trionda rappresenta il pallone più avanzato mai realizzato dall’azienda e sarà già disponibile per l’acquisto a partire da oggi. La combinazione di design iconico e tecnologia di ultima generazione rende questo pallone non solo un simbolo del torneo nordamericano, ma anche un esempio di innovazione nel mondo del calcio.